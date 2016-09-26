توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «خوان مانوئل سانتوز» رئیس جمهوری کلمبیا و «تیمولئون جیمنز» رهبر شورشیان فارک که به «تیموچنکو» مشهور است، امروز دوشنبه در ساعت پنج بعد از ظهر به وقت محلی توافقی تاریخی را برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکای لاتین که ۵۲ سال به طول کشید، امضا می کنند.

این توافق که در مقابل چشم ۲۵۰۰ میهمان از جمع رهبران، رجال سیاسی جهان و البته خانواده قربانیان کشته شده در جنگ به امضا می رسد، محصول چهار سال مذاکره فشرده است که به میانجیگری دولت کوبا انجام گرفت.

از جمله میهمانان حاضر در این مراسم می توان به «بانکی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد، «رائول کاسترو» رئیس جمهوری کوبا و «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد.

اگرچه این توافق به سبب فرونشاندن آتش جنگ و پایان دادن به خشونت ها بسیار خوش یمن تلقی می شود، از هم اکنون موجب ایجاد تفرقه و اختلافات داخلی در میان دولتمردان کلمبیا شده است که عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را به خود اختصاص می دهد.

برخی بر این باورند که تقسیم نقش سیاسی با شورشیان فارک آن هم بدون آنکه از بابت خونریزی های پنج دهه گذشته محاکمه شوند، امری نسنجیده است.

جنگی که طومار آن امروز دوشنبه در هم پیچیده می شود، ۲۶۰ هزار کشته، ۴۵ هزار مفقود الاثر و ۶.۹ میلیون نفر آواره به جا گذاشته است.