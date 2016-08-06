به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر چشمه، مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «اعتراف به زندگی» نوشته پابلو نرودا با حضور احمد پوری مترجم این اثر در کتابفروشی نشر چشمه برگزار می شود.

پوری درباره این کتاب می گوید: پابلو نرودا شاعری جهانی است و پیش از این هم کتابی از او منتشر کرده‌ام که با استقبال خوبی روبه‌رو شد. این کتاب زندگی‌نامه نرودا اوایل انقلاب ترجمه شده اما الان حس می‌کنم باز باید ترجمه شود چرا که ترجمه قبلی رضایت‌بخش نبود.این کتاب از بزرگ‌ترین اسناد ادبیات از دهه ۲۰ تا ۷۰ میلادی است چون در آن بیش‌تر چهره‌های ادبی حضور دارند.

پابلو نرودا (زاده ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۴ – درگذشته ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۳) نام مستعار نویسندگی ریکاردو الیسر نفتالی ریس باسوآلت، دیپلمات، سناتور و شاعر نوگرای شیلیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، بود. او نام مستعار خود را از نام یان نرودا شاعر اهل چک انتخاب کرده بود. نرودا در سال ۱۹۷۱ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. «پستچی»، «من هستم»، «خاطرات من»، «ما بسیاریم»، «اشعار تکمیلی»، «اقامت بر روی زمین»، «سرودهای همگانی»، «بیست سرود عاشقانه» و «یک غم آوا»، «آوای جهانی»، «تاریک و روشنا» و «یادبودهای جزیره‌ سیاه» از آثار نرودا هستند که تعدادی از آن‌ها در ایران ترجمه و منتشر شده‌اند.

مراسم رونمایی از این کتاب و جشن امضای آن روز دوشنبه ۱۸ مرداد از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در کتاب‌فروشی نشرچشمه‌ واقع در خیابان کریم خان زند برگزار می‌شود.

حضور در این برنامه، برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.