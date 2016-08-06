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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

سرلشکر باقری:

بازدارندگی را بدون وابستگی به خارج عملی کرده‌ایم

بازدارندگی را بدون وابستگی به خارج عملی کرده‌ایم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در نظامی زندگی می‌کنیم که بدون وابستگی به خارج و با فکر انقلابی جوانان خودش، بازدارندگی را به نحو احسن عملی کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایشی که با حضور فرماندهان و مقامات عالی‌رتبه‌ نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی به‌عنوان عالی‌ترین مرکز آموزش و پژوهش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانات و فرمایش‌های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد، که این جایگاه در اساسنامه و تمامی مراتبی که برای دانشگاه ترسیم شده، دیده شده و منقوش است.

باقری ادامه داد: مهم‌ترین نکاتی که معظم له از دانشگاه عالی دفاع ملی انتظار داشتند، شامل آماده‌سازی نیروهای مسلح برای پایه‌ریزی یک تمدن و انجام یک حرکت عظیم و تبدیل فضای دانشگاه به فضای دینی و انقلابی همرنگ با آرمان‌ها و خواسته‌های ملت ایران، همچنین رساندن نیروهای مسلح به هویت حقیقی خودشان بر پایه‌ مجموعه‌ای متشکل از دانش، معرفت، توانایی، روحیه و ایمان و آگاهی از مسائل جاری کشور، جهان، ویژگی‌های نظام سلطه، ضرورت و نحوه‌ی دفاع  از کشور و همچنین آگاهی روز نسبت به تهدیدات موجود علیه نظام و انقلاب اسلامی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدا را شاکریم که در نظامی زندگی می‌کنیم که در دوران دفاع مقدس و پس از آن در برابر تجاوزات صورت گرفته یا تهدیدات متنوع و متکثر مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی به خارج و با فکر انقلابی جوانان خودش و کارکنان نیروهای مسلح تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا راهبرد تدوین و راهکارهای اجرایی دنبال، طراحی و اجرا کرده و بازدارندگی را به نحو احسن عملی کرده است؛ به نحوی که به اعتراف دشمن بارها اراده‌ی تجاوز و تهاجم به این کشور را کرده‌اند؛ اما در محاسبه‌ هزینه و فایده به نتیجه نرسیده‌اند.

وی با طرح این سؤال که آیا عملکرد سی و چند ساله‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سطوح عالی و راهبردی تبدیل به دانش مکتوب و قابل تدریس و قابل آموزش در دانشگاه عالی دفاع ملی شده است؟ عنوان کرد: هرچند بخش مهمی از این کار انجام شده، ولی این وظیفه و رسالتی بر دوش دانشگاه است و همراهی مجدّانه‌ سازمان‌های نیروهای مسلح و معاونت‌های ستاد کل و قرارگاه خاتم(ص) را می‌طلبد تا این تجربیات به رشته‌ تحریر در بیاید و در دانشگاه تدریس شود.

رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: نکته‌ دیگر مسئله‌ ارتقاء تعامل دانشگاه با معاونت‌های ستاد کل و سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح است. بنده به‌عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برابر امر مؤکد فرمانده معظم کل قوا مأمور به ارتقاء این تعامل هستم و این دستور مربوط به همه‌ بخش‌های ستاد کل از جمله دانشگاه عالی دفاع ملی است.

باقری تصریح کرد: به‌حمدالله پتانسیل و توانایی و تجربه‌ بسیار زیادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و بایستی از این توانایی‌ها به خوبی استفاده کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: اینکه به لحاظ ساختار ظاهری، دانشگاه عالی دفاع ملی در مجموعه ستاد کل است و سازمان‌های فرماندهی که مجموعه‌ جدایی دارند، مانع این نمی‌شود که یک همکاری به‌هم‌پیوسته‌ علمی، آموزشی و پژوهشی بین این مجموعه‌ها صورت گیرد. همچنین در معاونت‌های ستاد کل و مجموعه‌های مرتبط هم توانایی‌های خوبی وجود دارد؛ که ان‌شاءالله سردار وحیدی به‌عنوان رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی بتواند با روحیه‌ تعاملی که دارد و با تعامل متقابل سازمان‌ها و معاونت‌های ستاد کل زمینه‌ همکاری‌های بیشتر را فراهم کند و ما شاهد ارتقاء این تعامل، همکاری و همفکری باشیم.

وی با اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا در زمینه انجام «عمل انقلابی» گفت: معظم‌له در حکم خود به اینجانب جدای از تأکید بر مسئله‌ی توجه به ارتقاء توان و آمادگی رزمی و آمادگی پاسخگویی به هر نوع تهدید، بر لزوم انجام عمل انقلابی نیز تأکید کردند.

سردار باقری افزود: مدتی است که فرمانده معظم کل قوا خطاب به همه‌ی اقشار ملت ایران و مسئولان نظام این نکته را متذکر می‌شوند که با گذشت یک نسل از انقلاب اسلامی -اگر یک نسل را حدود ۳۵ سال در نظر بگیریم- نیاز است که یک بازخوانی و تذکر مجدد و بازتعریف مفاهیم انقلاب، دلایل و ضرورت انقلاب اسلامی و ضرورت تداوم و ارتقاء ویژگی‌ها در انقلاب اسلامی را داشته باشیم؛ این کاری است که دانشگاه عالی دفاع ملی به خوبی می‌تواند به اینجانب و همکارانم و همه‌ نیروهای مسلح کمک کند. این عمل انقلابی چه شاخص‌هایی دارد؟ چه ویژگی‌های دارد؟ چه انتظاراتی می‌رود از سطوح مختلف ستاد اعم از رئیس، اعضا و بخش‌های ستاد کل، و فرماندهان و بخش‌های سازمان‌های نیروهای مسلح.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از بخش‌هایی که مستقیماً به مقام معظم رهبری متصل هستند یا شاید مهم‌ترین بخش از مجموعه‌های متصل به ایشان مانند سایر موارد بایستی پیشگام و پیشقدم در این زمینه باشند که هم بتوانند عمل انقلابی، روحیه انقلابی و نظام انقلابی را بازتعریفِ درست علمی کنند و هم در اجرا و عمل به آن پیشقدم باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: طبیعتاً انسان در طول عمر و گذر زمان ممکن است دچار غفلت شود و تذکر و تأکید مجدد می‌تواند اصلاحات لازم را در مسیر حرکت انسان و سازمان‌های انسان‌محورمان ایجاد کند؛ این انتظاری است که از دانشگاه می‌رود.

کد مطلب 3733583

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