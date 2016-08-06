به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایشی که با حضور فرماندهان و مقامات عالی‌رتبه‌ نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه عالی دفاع ملی به‌عنوان عالی‌ترین مرکز آموزش و پژوهش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانات و فرمایش‌های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد، که این جایگاه در اساسنامه و تمامی مراتبی که برای دانشگاه ترسیم شده، دیده شده و منقوش است.

باقری ادامه داد: مهم‌ترین نکاتی که معظم له از دانشگاه عالی دفاع ملی انتظار داشتند، شامل آماده‌سازی نیروهای مسلح برای پایه‌ریزی یک تمدن و انجام یک حرکت عظیم و تبدیل فضای دانشگاه به فضای دینی و انقلابی همرنگ با آرمان‌ها و خواسته‌های ملت ایران، همچنین رساندن نیروهای مسلح به هویت حقیقی خودشان بر پایه‌ مجموعه‌ای متشکل از دانش، معرفت، توانایی، روحیه و ایمان و آگاهی از مسائل جاری کشور، جهان، ویژگی‌های نظام سلطه، ضرورت و نحوه‌ی دفاع از کشور و همچنین آگاهی روز نسبت به تهدیدات موجود علیه نظام و انقلاب اسلامی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدا را شاکریم که در نظامی زندگی می‌کنیم که در دوران دفاع مقدس و پس از آن در برابر تجاوزات صورت گرفته یا تهدیدات متنوع و متکثر مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بدون وابستگی به خارج و با فکر انقلابی جوانان خودش و کارکنان نیروهای مسلح تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا راهبرد تدوین و راهکارهای اجرایی دنبال، طراحی و اجرا کرده و بازدارندگی را به نحو احسن عملی کرده است؛ به نحوی که به اعتراف دشمن بارها اراده‌ی تجاوز و تهاجم به این کشور را کرده‌اند؛ اما در محاسبه‌ هزینه و فایده به نتیجه نرسیده‌اند.

وی با طرح این سؤال که آیا عملکرد سی و چند ساله‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سطوح عالی و راهبردی تبدیل به دانش مکتوب و قابل تدریس و قابل آموزش در دانشگاه عالی دفاع ملی شده است؟ عنوان کرد: هرچند بخش مهمی از این کار انجام شده، ولی این وظیفه و رسالتی بر دوش دانشگاه است و همراهی مجدّانه‌ سازمان‌های نیروهای مسلح و معاونت‌های ستاد کل و قرارگاه خاتم(ص) را می‌طلبد تا این تجربیات به رشته‌ تحریر در بیاید و در دانشگاه تدریس شود.

رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: نکته‌ دیگر مسئله‌ ارتقاء تعامل دانشگاه با معاونت‌های ستاد کل و سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح است. بنده به‌عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برابر امر مؤکد فرمانده معظم کل قوا مأمور به ارتقاء این تعامل هستم و این دستور مربوط به همه‌ بخش‌های ستاد کل از جمله دانشگاه عالی دفاع ملی است.

باقری تصریح کرد: به‌حمدالله پتانسیل و توانایی و تجربه‌ بسیار زیادی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و بایستی از این توانایی‌ها به خوبی استفاده کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: اینکه به لحاظ ساختار ظاهری، دانشگاه عالی دفاع ملی در مجموعه ستاد کل است و سازمان‌های فرماندهی که مجموعه‌ جدایی دارند، مانع این نمی‌شود که یک همکاری به‌هم‌پیوسته‌ علمی، آموزشی و پژوهشی بین این مجموعه‌ها صورت گیرد. همچنین در معاونت‌های ستاد کل و مجموعه‌های مرتبط هم توانایی‌های خوبی وجود دارد؛ که ان‌شاءالله سردار وحیدی به‌عنوان رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی بتواند با روحیه‌ تعاملی که دارد و با تعامل متقابل سازمان‌ها و معاونت‌های ستاد کل زمینه‌ همکاری‌های بیشتر را فراهم کند و ما شاهد ارتقاء این تعامل، همکاری و همفکری باشیم.

وی با اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا در زمینه انجام «عمل انقلابی» گفت: معظم‌له در حکم خود به اینجانب جدای از تأکید بر مسئله‌ی توجه به ارتقاء توان و آمادگی رزمی و آمادگی پاسخگویی به هر نوع تهدید، بر لزوم انجام عمل انقلابی نیز تأکید کردند.

سردار باقری افزود: مدتی است که فرمانده معظم کل قوا خطاب به همه‌ی اقشار ملت ایران و مسئولان نظام این نکته را متذکر می‌شوند که با گذشت یک نسل از انقلاب اسلامی -اگر یک نسل را حدود ۳۵ سال در نظر بگیریم- نیاز است که یک بازخوانی و تذکر مجدد و بازتعریف مفاهیم انقلاب، دلایل و ضرورت انقلاب اسلامی و ضرورت تداوم و ارتقاء ویژگی‌ها در انقلاب اسلامی را داشته باشیم؛ این کاری است که دانشگاه عالی دفاع ملی به خوبی می‌تواند به اینجانب و همکارانم و همه‌ نیروهای مسلح کمک کند. این عمل انقلابی چه شاخص‌هایی دارد؟ چه ویژگی‌های دارد؟ چه انتظاراتی می‌رود از سطوح مختلف ستاد اعم از رئیس، اعضا و بخش‌های ستاد کل، و فرماندهان و بخش‌های سازمان‌های نیروهای مسلح.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از بخش‌هایی که مستقیماً به مقام معظم رهبری متصل هستند یا شاید مهم‌ترین بخش از مجموعه‌های متصل به ایشان مانند سایر موارد بایستی پیشگام و پیشقدم در این زمینه باشند که هم بتوانند عمل انقلابی، روحیه انقلابی و نظام انقلابی را بازتعریفِ درست علمی کنند و هم در اجرا و عمل به آن پیشقدم باشند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: طبیعتاً انسان در طول عمر و گذر زمان ممکن است دچار غفلت شود و تذکر و تأکید مجدد می‌تواند اصلاحات لازم را در مسیر حرکت انسان و سازمان‌های انسان‌محورمان ایجاد کند؛ این انتظاری است که از دانشگاه می‌رود.