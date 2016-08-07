به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجرلو بعداز پیروزی تراکتورسازی برابر پیکان در جمع خبرنگاران با انتقاد از مسئولان هیئت فوتبال استان و مسئولان دولتی تبریز برای پیگیری نکردن مطالبات باشگاه برای برگزاری بازی ها در ورزشگاه باغشمال گفت: شرایط استادیوم اختصاصی تراکتور برای میزبانی بازی های لیگ مناسب نیست و هواداران و خبرنگاران نیز اذیت می شوند.

وی سپس گفت: باید مدیرکل ورزش و جوانان و استاندار و فرماندار این وضعیت را ببینند که هواداران مشکلات زیادی در این ورزشگاه دارند.

آجرلو همچنین با بیان اینکه اگر امروز شرایط مهیا بود و بازی در یادگار امام برگزار می شد بدون شک 85 هزار نفر به ورزشگاه می آمدند، گفت: طبیعی است که هواداران در این شرایط راضی نیستند و کمتر به ورزشگاه می آیند.

وی در خصوص مکان برگزاری دربی بزرگ تبریز نیز گفت: حاضریم در ورزشگاه اختصاصی تراکتور دربی تبریز را برگزار کنیم.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی سپس افزود: ولی ورزشگاه اختصاصی یک آب خوری هم ندارد و وضعیت سکوها نیز مناسب نیست.

آجرلو با تاکید بر اینکه امیدوارم ورزشگاه یادگار امام هر چه سریعتر آماده شود، ادامه داد: باید رسانه ها به موفقیت تراکتور کمک کنند.