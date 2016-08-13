مجتبی تونهای در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهداف راهاندازی رادیو معارف اشاره کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دنیای غرب به خوبی دریافت که دین و دینمداری جوامع، مانع اصلی دستیابی آنان به اهدافشان است از این رو آشکارا به دین و اندیشههای اسلامی حمله کردند.
وی با بیان اینکه رسانه ملی با اشراف و اذعان به جنگ رسانهای بر آن شد تا رسانه دینی را تأسیس کند ابراز داشت: در ۲۸ بهمنماه سال ۱۳۷۷ به برکت سالروز ولادت حضرت معصومه(س) رادیو معارف با الگوگیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید، یکی از بهترین دستاوردهای رسانهای انقلاب اسلامی در شهر مقدس قم به بار نشست تا با استفاده بهینه از حوزه علمیه قم، معارف دین، از این سرزمین به سراسر جهان رسانده شود و رادیو معارف از مصادیق عنی حدیث شریف «فَیُفیضُ العِلم منه الی سایرِ البلاد» باشد.
فعالیت ۲۴ ساعته رادیو معارف
وی با بیان اینکه رادیو سراسری معارف در نخستین سال فعالیت خود با هشت ساعت پخش، پیامهای معرفتی را از طریق امواج به خانهها فرستاد، گفت: تولید و پخش این رادیو در سال ۱۳۷۸ به ۱۴ ساعت و سپس به ۲۱ ساعت افزایش یافت که در نهایت از سال ۱۳۸۲، پخش برنامههای رادیو معارف، ۲۴ ساعته شد.
مدیر رادیو معارف ابراز داشت: رادیو معارف اکنون با تولید و تأمین ۲۰ ساعت برنامه و ۲۴ ساعت پخش، مورد توجه عموم مردم بهویژه نخبگان و فرهیختگان جامعه قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف تأسیس رادیو معارف و استقرار آن در قم عنوان کرد: هدف از افتتاح این رادیو، حضور رسانهای برای تبیین و ترویج پیامهای دینی بر اساس آموزههای قرآن و اهل بیت(ع) در سپهر رسانهای کشور بود.
تونهای ابراز داشت: طبیعی است برای رسیدن به این هدف لازم بود هم افزایی و هم گرایی با حوزه و دانشگاه ایجاد شود، لذا با ارتباط سیستمی میان رادیو معارف و حوزههای علمیه و دانشگاهها از توان و ظرفیت علمی و پژوهشی آنها برای غنابخشی به برنامهها استفاده میشود
قم خاستگاه تولید فکر و اندیشه دینی
وی با بیان اینکه قم خاستگاه انقلاب و پایگاه تولید فکر و اندیشه دینی است، ابراز کرد: حضور مراجع عظام تقلید، وجود حوزههای دینی و مؤسسات پژوهشی، قم را در جهان سرآمد کرده است.
تونهای ادامه داد: اکنون جهانیان به قم نگاه ویژهای دارند. لازم بود در کنار این دریای عظیم معرفتی، رسانهای به ترویج و تبیین تولیدات دینی این مرکز بپردازد.
حضور مراجع عظام تقلید، وجود حوزههای دینی و مؤسسات پژوهشی، قم را در جهان سرآمد کرده است
وی با بیان اینکه تأسیس و استقرار رادیو معارف در قم خدمت به دین و انقلاب بود، گفت: اکنون این رسانه دینی از توان علمی حوزههای علمیه برای غنابخشی به برنامههای خود نهایت استفاده را میکند.
مدیر رادیو معارف گفت: تولید و پخش برنامههای رادیویی در همه عرصههای علوم انسانی - اسلامی بر اساس آموزههای وحیانی و تعالیم پیشوایان معصوم(ع) به منظور تحقق اسلام ناب محمدی(ص) به عنوان «نظام جامع علمی و عملی» در تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی مخاطبان هدف در چارچوب اصول، خط مشیها و سیاستهای مصوب سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی از جمله اهداف این رسانه است.
وی عنوان کرد: پس از چند دوره بازنگری در تعداد و مأموریت گروههای برنامهساز این رسانه دینی، براساس مصوبه سازمانی، چهار گروه برنامهساز برای رادیو معارف در نظر گرفته شد.
مأموریتهای گروههای رادیو معارف
تونهای به فعالیتهای گروه قرآن و اهلبیت(ع) اشاره کرد و عنوان داشت: گروه قرآن و اهل بیت(ع) یکی از گروههای چهارگانه رادیو معارف است که مأموریت دارد تا برنامههای رادیویی را با رویکرد تبیین، ترویج و نقد در حوزههای «تاریخ و علوم قرآن»، «تاریخ و علوم حدیث»، «تاریخ انبیاء»، «تاریخ اسلام» و «سیره معصومین» طراحی تولید و پخش کند.
وی دومین گروه را گروه فقه و اندیشه نام برد و گفت: طراحی، تولید و تأمین برنامههای رادیویی با رویکرد تبیین، ترویج و نقد در حوزههای فقه و اصول، حقوق، اقتصاد، منطق و فلسفه، عرفان، مهدویت، ادیان و مذاهب، کلام و دینپژوهی از جمله فعالیتهایی تعیین شده برای این گروه است.
مدیر رادیو معارف همچنین گروه فرهنگ و جامعه را نیز از جمله گروهها نام برد و ادامه داد: این گروه طراحی، تولید و تأمین برنامه با رویکرد تبیین، ترویج و نقد حوزههای اخلاقی، خانواده، ادبیات هنر و دفاع مقدس را به عهده دارد و در سپهر رسانهای دینی حمایت و پاسداری از کیان خانواده بر پایه فرهنگ ناب محمدی در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی را دنبال میکند.
وی در ادامه به فعالیتهای گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: طراحی، تولید و تأمین برنامه با رویکرد خبر و اطلاعرسانی در حوزه معارف اسلامی و تبیین، تحلیل و نقد در حوزههای سیاسی و تاریخ معاصر ایران و جهان از جمله برنامههای تعیین شده برای این گروه است.
یادآور میشود فرکانس رادیو معارف در موج FM ردیف ۹۶ مگاهرتز و موج AM ردیف ۱۰۷۱ کیلو هرتز قابل دریافت است.
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