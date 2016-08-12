  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

با حضور مردم و مسئولان؛

پیکر مطهر شهید «احمد محمدی» در سرپل ذهاب تشییع شد

پیکر مطهر شهید «احمد محمدی» در سرپل ذهاب تشییع شد

کرمانشاه- پیکر مطهر شهید «احمد محمدی» با حضور باشکوه مردم و مسئولان در شهرستان سرپل ذهاب تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه ۲۲ مرداد پیکر مطهر شهید گرانقدر احمد محمدی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در گلزار شهدای شهرستان سرپل ذهاب تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام از حرم احمد ابن اسحاق(ره) به سمت گلزار شهدای شهرستان سرپل ذهاب صورت گرفت.

اقشار مختلف مردم و مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، روحانیون در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام حضور یافتند.

شهید احمد محمدی از پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود که دیروز در حادثه سرقت به یک طلافروشی در شهرستان سرپل ذهاب مورد اصابت گلوله افراد مسلح قرار گرفت و به شهادت رسید.

کد مطلب 3739323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها