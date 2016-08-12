پیکر مطهر شهید «احمد محمدی» در سرپل ذهاب تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعه ۲۲ مرداد پیکر مطهر شهید گرانقدر احمد محمدی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در گلزار شهدای شهرستان سرپل ذهاب تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر این شهید والامقام از حرم احمد ابن اسحاق(ره) به سمت گلزار شهدای شهرستان سرپل ذهاب صورت گرفت.

اقشار مختلف مردم و مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، روحانیون در مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام حضور یافتند.

شهید احمد محمدی از پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود که دیروز در حادثه سرقت به یک طلافروشی در شهرستان سرپل ذهاب مورد اصابت گلوله افراد مسلح قرار گرفت و به شهادت رسید.