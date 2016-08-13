دور جدید حمله به احمد آقا برای زیر سوال بردن امام(ره)است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود از مرحوم سید احمد خمینی و با اشاره به هجمه‌های اخیر برخی جریان‌ها به یادگار امام(ره) تاکید کرد: دور جدید حمله به مرحوم سیداحمد خمینی برای زیر سوال بردن امام خمینی(ره) است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«سید احمد خمینی، سیاستمداری مجاهد و ایثارگر که مانند شمعی پای ملت ایران و امام سوخت. پیشنهادهایی مثل نخست وزیری بنی صدر را از اول انقلاب رد کرد و هیچ تلاشی هم برای جانشین شدن پدر بزرگوارش نکرد. در عوض، نقل قول ایشان از حضرت امام در رهبری مقام معظم رهبری بسیار تعیین کننده بود.

او، بارها تلاش کرد که آیت الله منتظری از روبرو شدن با امام کنار رود. امام عزیز پیش بینی کرده بود که پس از او به احمداقا هجوم کنند. امروز، بی بی سی، آل سعود و اسرائیل برای زیر سوال بردن امام، دور جدیدی از حملات را به احمد آقا شروع کرده اند»