اجرای ۶پروژه ملی واستانی آبفا با رویکرد اقتصاد مقاومتی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان محور اصلی تمامی فعالیت های حاکمیتی استان، تصریح کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور از مجموع ۲۶ پروژه آب و فاضلاب که در سطح ملی به عنوان پروژه های اقتصاد مقاومتی اجرا و تامین منابع مالی آن ها در سال ۹۵پیش بینی شده، سه پروژه آن مربوط به شرکت آب و فاضلاب هرمزگان است و اجرای سه پروژه آبرسانی نیز با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سطح استان پیش بینی شده است.

قصمی گفت: با حمایت ها و پیگیری های قاطع مقام عالی استان، دو پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرهای میناب و رودان و یک پروژه اصلاح الگوی مصرف در فهرست پروژه های ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور قرار گرفت.

وی افزود: این شرکت متعهد به اجرای این پروژه ها در چارچوب زمان بندی شده و از محل هر یک از اعتبارات اسناد خزانه، اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی و یا طرح تملک ملی - استانی است که خوشبختانه در این پروسه حمایت مالی از سوی نهاد حاکمیتی استان را هم خواهیم داشت.

به گفته قصمی؛ هم اکنون منابع مالی پروژه تصفیه خانه فاضلاب رودان و استفاده از پساب تولیدی آن از محل اعتبارات اسناد خزانه و اوراق مشارکت پیش بینی شده که امیدداریم طبق برنامه زمان بندی شده در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

وی اضافه کرد: در سال ۹۴ برای این پروژه ۲۴۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه و در سال ۹۵ نیز ۴۴ میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت اعتبار مصوب داشتیم که در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم برای اجرای آن اخذ شده و در حال اجرا است. وی همچنین گفت: بر اساس برنامه زمانبندی شده، پیش بینی می شود پروژه تصفیه خانه فاضلاب میناب نیز تا پایان نیمه اول سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

مدیرعامل آبفای استان در ادامه اظهار داشت: در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز اجرای سه پروژه آب و فاضلاب از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی بر اساس برنامه ششم توسعه تعریف شده است که این پروژه ها شامل؛ طرح آبرسانی جگین-بشاگرد، تامین آب شهرهای بستک و جناح و پروژه آب شیرین کن سیریک است.

قصمی در این باره افزود: تامین آب شهرهای بستک و جناح و ۶۵ روستای مسیر به دلیل فقر منابع آبی دشت لاور میستان از طریق احداث آبشیرین کن در چارک و خط انتقالی به طول ۷۰ کیلومتر اجرا می شود و اعتبار مورد نیاز آن بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال است که هم اکنون در مرحله مناقصه و انتخاب سرمایه گذار بوده و بایستی ظرف مدت ۳۶ ماه از زمان انتخاب پیمانکار به مرحله بهره برداری برسد.

وی در پایان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک فرصت برای توسعه صنعت آب و فاضلاب استان است، تاکید کرد: مطمئنا سرعت انجام پروژه ها در این دوره به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد چرا که بر اساس چارچوب مشخصی بوده و از تعدد پروژه ها نیز کاسته شده است.