۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۱۷

طبیب زاده به عنوان رئیس اتاق کرمان معرفی شد

کرمان - سید مهدی طبیب زاده در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، پس از اینکه محسن جلال‌پور به دلیل بیماری از سمت رئیس و عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمان استعفا داد، دهمین نشست هیئت نمایندگان به منظور انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی استان کرمان برگزار و سیدمهدی طبیب زاده به عنوان رئیس، مهدی سیاوشی نائب رئیس اول، محمد جلال‌مآب نائب رئیس دوم، محسن رشیدفرخی خزانه‌دار و حمید عزت‌آبادی‌پور به عنوان دبیر هئیت رئیسه تا پایان هشتمین دوره فعالیت هیئت نمایندگان انتخاب شدند.

سیدمحمدابراهیم علوی نیز به عنوان سیزدهمین نماینده اتاق کرمان در هیئت نمایندگان اتاق ایران معرفی شد.

همچنین پیش از این محمدحسین اکبری به جمع هیئت نمایندگان اتاق کرمان راه یافته بود. وی در انتخابات هشتمین دوره هیئت نمایندگان در گروه بازرگانی عضو اللبدل بود که با استعفای محسن جلال‌پور از این گروه، محمد حسین اکبری جانشین وی شد.

