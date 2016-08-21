به گزارش خبرنگار مهر، احمد زیارلاریمی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تعداد اعضا سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی مازندران را ۱۴ هزار و ۷۰۰ عضو در ۱۹ گرایش اعلام کرد و گفت: سه هزار و ۵۷۹ نفر عضو از دارای مدرک لیسانس تا دکترای کشاورزی هستند که یک هزارو ۲۰۴ نفر شاغل و دو هزار و ۳۱۳ نفر جویای کار و ۶۲ نفر بازنشسته می‌باشند.

وی یکی از رسالت‌های سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی را ارتقاء سطح کیفی دانش فارغ‌التحصیلان عنوان کرد و افزود:۶۳ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در مازندران معادل ۸ هزارو ۳۰۰ فارغ‌التحصیل رشته کشاورزی در استان وجود دارد.

وی یکی از اقدامات سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی را صدور مجوزهای کشاورزی در استان عنوان کرد و افزود: درهرشهرستان یک دفتر نمایندگی صدور مجوزها را انجام می دهندو ۴۶۰ روستا تحت نظر دفتر ساری خدمات دریافت می‌کنند.

این عضو سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی مازندران اظهار داشت:۱۷۰ نفر از فارغ‌التحصیلان سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی برای حفاظت از منابع طبیعی به کار گرفته‌شده‌اند.

زیارلاریمی بابیان این‌که ۷۰ درصد مردم ساری وابسته به کشاورزی هستند افزود: کشاورزی در مازندران مغفول مانده است درحالی کهتعاونی‌ها و تشکل‌های خصوصی در حوزه کشاورزی می‌توانند در اجزای پروژه‌ها با دریافت تسهیلات دولتی اقدام کنند.

مسول صدور مجوزهای کشاورزی مازندران بابیان این‌که اکثر فارغ‌التحصیلان کشاورزی دوست دارند به فعالیت‌های دولتی مشغول باشند تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی از مسائل مهمی است که در جهان به آن پرداخته‌شده و امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما به دلیل نبودن برنامه مدون در حوزه کشاورزی مازندران استفاده از سموم بی‌رویه در برخی مزارع و حوزه‌های کشاورزی رواج دارد.

وی متذکر شد: افزایش بسیاری از بیماری‌های خطرناک در مازندران به خاطرکاربرد سموم بی‌رویه در محصولات کشاورزی و باغی است ویکی از دلایلی که کشورهای دیگر محصولات کشاورزی و طیور مازندران را خریداری نمی‌کنند استفاده بی‌رویه از سموم و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید طیور است.

به گفته زیارلاریمی برنامه مدون و سند چشم‌انداز برای کشاورزی استان تدوین‌نشده است ودرصورتی که صنایع تبدیلی در ساری ایجاد شود ارزش‌افزوده برای استان به همراه خواهد داشت.

عضو سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی مازندران تعامل سازمان‌ها و تشکل‌ها را بسیار ضعیف عنوان کرد و اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های مدون و ایجاد زیرساخت‌های مناسب کشاورزی مازندران می‌تواند محور توسعه باشد.