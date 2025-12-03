به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله علیمحمدی، شامگاه چهارشنبه در نشستی با نماینده ولیفقیه در استان مازندران بر ضرورت مهارتمحور شدن آموزشها و بهبود فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی در استان تأکید کرد.
علیمحمدی در این جلسه با اشاره به چالشهای آموزشی و صدور مجوزها در مازندران گفت: یکی از مشکلات اساسی، تمرکز دانشگاهها بر آموزش مدرکمحور است که نیازمند بازنگری جدی است. آموزشها باید مهارتمحور باشند تا فارغالتحصیلان بتوانند بلافاصله در واحدهای تولیدی مشغول به کار شوند یا کسبوکار خود را راهاندازی کنند.
وی افزود: در حوزه صدور مجوزهای بخش کشاورزی، تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد مجوزها شامل دام، طیور، شیلات، گلخانه و گیاهان زراعی بر اساس قانون به نظام مهندسی واگذار شده است، پیش از این، زمان صدور مجوزها در مازندران بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز طول میکشید، اما با برنامهریزی دقیق و کاهش تعداد استعلامها، این مدت به ۴۹ روز کاهش یافته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی همچنین به راهاندازی سامانه هوشمند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: این سامانه باعث کاهش ارتباط مستقیم مردم با نیروهای انسانی، شفافسازی فرآیندها و کاهش فرصت بروز فساد اداری شده است و تمامی مراحل از ثبت درخواست تا صدور پروانه به صورت خودکار و الکترونیکی انجام میشود.
علیمحمدی در ادامه بر اهمیت نظارت بر تولید محصولات سالم کشاورزی تأکید کرد و افزود: با افزایش ضریب نفوذ دانش و مهارت کشاورزان، میتوان هم کمیت و هم کیفیت محصولات را ارتقا داد تا مردم با اطمینان بیشتری مصرف کنند.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی و مهارت کشاورزان سرمایه اصلی کشور است، تصریح کرد: تقویت اقتصاد کشاورزی و جلوگیری از تبدیل زمینهای کشاورزی به ویلاسازی از اولویتهای سازمان است و همه ظرفیتها برای خدمت به کشاورزان استان مازندران به کار گرفته خواهد شد.
