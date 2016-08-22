عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کیفی و کمی نمرات دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی گفت: مدارس غیردولتی در جدول میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان، پایین‌ترین رتبه را دارند.

وی افزود: تقریبا در تمام مناطق کشور حتی در شهرهای بزرگ همانند تهران در مناطق بالاشهر نیز وضعیت نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی مطلوب نیست و مدارس در آخر جدول قرار دارند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: خانواده‌ها باید در انتخاب مدرسه فرزندانشان دقت کنند، برخی از مدارس غیردولتی ممکن است نمرات غیرواقعی به خانواده‌ها اعلام کنند و خانواده تصور می‌کند که فرزندشان نمرات خوبی می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که هنگامی که دانش‌آموزان مدارس غیردولتی امتحان نهایی می‌دهند نمرات خوبی نمی‌گیرند.

عمادی تاکید کرد: در همه مناطق کشور پایین‌ترین نمرات امتحانات نهایی را دانش‌آموزان مدارس غیردولتی دارند.