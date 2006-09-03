رئيس هيات مديره باشگاه استقلال با وزير رفاه ديدار مي كند

به گزارش خبرنگار مهر تلاش مسئولان باشگاه استقلال براين است كه طي هفته جاري پيش ازآغاز بازيهاي ليگ برتر بدهي فصل گذشته بازيكنان و مبالغي از پيش قرارداد آنها را پرداخت كنند . به همين خاطر اميدوار رضايي رياست هيات مديره باشگاه استقلال كه با جدايي قريب اموراجرايي باشگاه را نيز زير نظر دارد در آينده اي نزديك به ملاقات پرويز كاظمي وزير رفاه و رئيس مجمع باشگاه استقلال مي رود تا در مورد تامين بودجه مورد نظر و پرداخت هزينه هاي جاري باشگاه مذاكره كند.

كمتر ازيك هفته ديگر مسابقات ليگ برتر آغاز مي شود اما بسياري از بازيكنان تيم فوتبال استقلال نه تنها مبالغ قرارداد فصل جديد خود را دريافت نكرده اند بلكه باشگاه هنوزازفصل گذشته به آنها بدهكاراست.