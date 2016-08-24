به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب هشتمین جشن مستند خانه سینما پس از ۱۸ روز بازبینی ۱۲۲ اثر مستند در نهایت ۱۳ فیلم کوتاه، ۱۷ فیلم نیمه بلند و ۱۱ فیلم بلند را برای حضور در بخش رقابتی این جشن انتخاب کردند.

فیلم های راه یافته به مرحله داوری این جشن به ترتیب مستندهای بلند، نیمه بلند و کوتاه عبارتند از «آهستگی» یاسر خیر، «بزم رزم» وحید حسینی، «چشم جنگ» مهدی برجیان، «خوان بی خوان» هادی معصوم دوست، «زنی که نام ندارد» فرزاد خوشدست، «شاهزاده» محمود بهراز نیا، «صحنه هایی از یک طلاق» شیرین برق نورد، «فرزانه فروتن ایران ما» جواد میر هاشمی، «فصل هرس» لقمان خالدی، «مجتبی» محمد حسن دامن زن، «A۱۵۷» بهروز نورانی پور، این زمین خوردنی نیست» میلاد خلقی منش، «این یک جسد نیست» غلامرضا حیدری، «آن دو» ماجد نیسی، «بی شناسنامه ها» فرهاد ورهرام، «پدر، مادر علی و من» هانیه یوسفیان، «پل» امیر حسین نوروزی، «تشریفات خصوصی» سجاد ایمانی، «تنگراه» مهوش شیخ الاسلامی، «تنهاوش» فتح اله امیری، «خانم ف» صادق سوری، «دویدن در اتاق بسته» مصطفی آتش مرد، «رویاهای غرق شده» فرشید اخلاقی پور، «زندگی در خور موسی» حجت طاهری، «مانکن های قلعه حسن خان» سام کلانتری، «محاکمه» احسان عمادی، «من یک بازیگر شادم» سامره رضایی، «نقاش باد» عزت پروازه، «اتاق سفید» محمد حسین صفری، «اوسیا» علیرضا دهقان، «باز گرد» ماریا ماوتی، «برد» حمید جعفری، «پیاده رو» سجاد سلیمانی، «زمستان شمعدانی» لیلا احدی، «زیستن مرغ مقلد» یاسر شریف، «علی نامه» مرتضی جذاب، «قارلی داملار» هایده مرادی، «قلمرو سلطان» روح اله مولوی، «ما زنده می مانیم» شیلان سعدی، «داستان نانوشته» زهرا نیازی، «ویلکیج» حسن قهرمانی.

مهدی گنجی، نوا رضوانی، روبرت صافاریان، حامد شکیبانیا، محمدرضا باقری، هارون یشایایی، حسن بهرام زاده، محمدصادق جعفری و پژمان مظاهری پور اعضای هیات انتخاب بخش مستند هجدهمین جشن سینمای ایران بوده اند.

هشتمین جشن مستند سینمای ایران ۱۳ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

در خبری که در سایت خانه سینما منتشر شده این جمله نیز آمده است: گفتنی است مستند «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی پوربه دعوت دبیر هجدهمین جشن سینمای ایران ضمن احترام به رای هیئت انتخاب به آثار منتخب این بخش افزوده شده است.