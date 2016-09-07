به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته سه شنبه ۱۶ شهریور ماه هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه با حضور سینماگران ساعت ۲۰:۳۰ در محل ایوان شمس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم کمال تبریزی دبیر هجدهمین جشن خانه سینما با اشاره به اینکه بزرگان سینما که امروز محبوب هستند فعالیت خود را از فیلم کوتاه آغاز کرده اند، گفت: فیلم کوتاه کلاس اول فیلمسازی است و الفبای سینما از طریق فیلم کوتاه یاد گرفته می شود.

وی ادامه داد: مهمترین ویژگی فیلم کوتاه این است که دارای یک وجه تجربی و بی پروا است. این نوع از سینما حوزه ای است که فیلمساز می تواند تجربه های فوق العاده ای در آن داشته باشد. کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند هیچ گاه از ساخت فیلم کوتاه دست نمی کشند چرا که فعالیت در این حوزه همیشه هیجان انگیز است.

تبریزی توضیح داد: هر کاری که در فیلم بلند نمی توان انجام داد در فیلم کوتاه به راحتی می توان تجربه کرد به همین دلیل باید و نبایدهایی که در سینمای بلند وجود دارد نباید در سینمای کوتاه وجود داشته باشد زیرا فیلم کوتاه یک آزمایشگاه برای سینمای ایران است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه نام جشن مستقل کاملا برازنده سینمای کوتاه است، بیان کرد: در این دوره از جشن خانه سینما با تغییرات بسیاری همراه بودیم و امیدوارم این تغییرات در سال آینده به حداکثر برسد. اما دوستان در انجمن فیلم کوتاه باید بدانند که از سال آینده باید به فکر یک تندیس و نشان خود باشند چرا که از سال آینده تندیس های خانه سینما در اختیار آنها قرار نمی گیرد.

دبیر هجدهمین جشن خانه سینما گفت: جشن فیلم کوتاه نیز مانند جشن های انیمیشن و مستند از سال آینده به صورت مستقل برگزار می شود و اگر آیین نامه تصویب شود از سال آینده یک یا ۲ تندیس در جشن بزرگ به هرکدام از این جشن ها اختصاص داده می شود.

تبریزی بیان کرد: فیلمسازان فیلم کوتاه پایه و آینده سینمای ایران را رقم می زنید.

نیما عباس پور مدیر اجرایی هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه نیز در سخنانی گفت: در این دوره از جشن ۵۱۶ فیلم به دبیرخانه ارسال شد که هیات انتخاب بعد از گذشت ۱۲ روز ۴۲ فیلم را برای داوری انتخاب کردند. این فیلم ها نیز توسط ۷۴ داور طی ۲ روز داوری شد و امشب برگزیدگان این فیلم ها اعلام می شود.

وی تاکید کرد: انجمن فیلم کوتاه از ۵ سال قبل با ایجاد آکادمی فیلم کوتاه بحث داوری را به صورت آکادمیک داوری می کند و جشن بزرگ خانه سینما برای اولین بار در این دوره به این شیوه داوری می کند.

تندیسی که به امیر نادری تقدیم شد

در پی دریافت جایزه «یک‌عمر فعالیت برای گسترش زبان سینما» توسط امیر نادری از جشنواره ونیز و تقدیم این جایزه از سوی وی به جوانان فیلمساز ایرانی، کاوه مظاهری بعد از دریافت تندیس بهترین فیلم به مفهوم مطلق هفتمین جشن مستقل فیلم کوتاه، با اشاره به تأثیر انکارناپذیر و جایگاه امیر نادری و آثارش در سینمای ایران تندیس خود را به امیر نادری تقدیم کرد.

همچنین در این مراسم مسعود حاتمی برنده تندیس بهترین کارگردانی فیلم کوتاه تجربی و کاوه مظاهری برنده تندیس بهترین فیلم به مفهوم مطلق از آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران، عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران و فیلمساز، تدوینگر و فیلمبردار سینمای ایران به‌پاس زحماتش در راستای ارتقای جایگاه فیلم کوتاه تشکر کردند.

مظاهری همچنین از پویان شعله‌ور، پیمانه شعله‌ور و آرش رصافی به‌عنوان مهم‌ترین حامیان فیلمش تشکر کرد.

در ادامه مراسم نشان «ایسفا» به خسرو سینایی اهدا شد. این نشان توسط امید روحانی، علی لقمانی، مهدی احمدی و مهدی جعفری اهدا شد.

امید روحانی در بزرگداشت سینایی توضیح داد: خسرو سینایی نگاهی جامع الاطراف به سینما دارد و به خوبی تعادل بین وجه ادبی نمایشی و هنری سینما را حفظ کرده است اما طی این همه سال ما این فرصت را پیدا نکردیم که در مورد نقش سینمایی او صحبت کنیم و شاید این امر بر گردن ما منتقدان است.

لقمانی نیز بیان کرد: خوشحالم انجمن فیلم کوتاه به حق این قدردانی را انجام می دهد. جوان هایی که تازه درگیر فیلمسازی شده اند باید این فرصت را داشته باشند که از گذشته سینمای کوتاه مطلع شوند. سینایی تا امروز ۸۰ فیلم کوتاه ساخته است. او زمانی فیلم کوتاه ساخت که فعالیت در سینما به دلیل کمبود امکانات سخت بود اما او با انرژی این تعداد فیلم کوتاه را بسازد.

مهدی احمدی هم در سخنانی بیان کرد: سینایی حق بزرگی به گردن من دارد و همین جا از او تشکر می کنم. وی طی این سال ها آدم های بسیاری را تربیت کرده است و یکی از ارکان سینمای ایران به شمار می رود.

مهدی جعفری نیز توضیح داد: من از ۲۶ سال قبل با سینایی آشنا هستم. متاسفانه مراکز آموزشی ما فردمحور است و من و تعدادی دیگر از سینماگران خوش شانس بودیم که کارگردانی را از سینایی آموختیم و نگاهمان به سینما را از او یاد گرفتیم.

خسرو سینایی نیز بعد از دریافت نشان گفت: دوستانم که در کنار من هستند تنها ثروت های من هستند. آنها بدون هیچ چشم داشتی هر زمان که خواستم من را در ساخت فیلم کوتاه همراهی کردند. من زمانی که احساس می کنم زیر بار فشار مشکلات به اصطلاح حرفه ای خسته می شوم و دیگر نمی خواهم فیلم بسازم برای ارتباط عاشقانه ام با سینما فیلم کوتاه می سازم.

وی ادامه داد: می خواهم از سینمایی که یک عمر به من فرصتی داد تا رنگارنگ، پرفراز و نشیب و پربار زندگی کنم تشکر می کنم. این سینما باعث شد تا در زندگی ام احساس بیهودگی نداشته باشم. من همه این سال ها فیلم ساختم برای اینکه لذت ببرم. اولین فیلم من در سال ۱۳۴۵ ساخته شد و امروز ۵۰ سال است که فیلم می سازم.

سینایی گفت: تا امروز نزدیک به ۱۲۰ فیلم ساخته ام اما اگر از من بپرسند که از میان آنها کدام را بیشتر دوست دارید، می گویم تنها ۴ فیلم کوتاه خود را خیلی دوست دارم چرا که برای ساخت فیلم کوتاه ملاحظه سانسور و فروش را نداشتم.

وی با اشاره به زنده یاد سهراب شهید ثالث بیان کرد: آن سال ها که ثالث تازه به ایران بازگشته بود به من گفت چرا فیلم بلند نمی سازم و من به او گفتم می خواهم زمانی فیلم بلند بسازم که تمام چم و خم سینما را با فیلم کوتاه یاد بگیرم. درست در ۴۰ سالگی که به پختگی برسم. او فیلم ساخت و ثالث شد و من هنوز در انتظار ساخت برخی از فیلمنامه هایم هستم. البته درست زمانی که فکر کردم همه چم و خم ساخت فیلم را یادگرفتم نتوانستم فیلم هایی را که دوست داشتم بسازم چرا که بودجه ساخت آن فراهم نبود مانند «قطار زمستانی».

سینایی در پایان گفت: من در کنار خانواده ای حضور داشتم که در خوشبختی من سهم داشتند اما یک حسرت کوچک در دل دارم که نتوانستم برخی از فیلم هایی که دوست داشتم بسازم.

در پایان این مراسم مسعود امینی تیرانی بیان کرد: بر پایه سنت همیشگی انجمن فیلم کوتاه، نشان «ایسفا» هر سال توسط هنرمندی که سال قبل این نشان را دریافت کرده است به هنرمند منتخب اهدا می شود، سال گذشته این نشان به بهرام بیضایی اهدا شد اما متاسفانه او در کشور حضور ندارد و نمی تواند این نشان را به خسرو سینایی اهدا کند.