جلب رضایت اهل بیت مدنظر دولت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، آیت الله وحید خراسانی در دیداری که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اگر در تمام کارها رضایت خداوند و امام زمان (عج) در نظر باشد، شک نکنید که در تمام اقدامات موفق خواهید بود.

آیت الله وحید خراسانی افزود: خدمت به مردم با نیت خیر و در راستای جلب رضایت اهل بیت(ع) به عنوان اصول اصلی دولت در تمامی برنامه ریزی ها و اقدامات باید مدنظر باشد، اگر مسئولان بیش از پیش رابطه خود را با خداوند و امام زمان (عج) تقویت کنند، حتما در برابر همه مشکلات پیروز و موفق خواهند بود و هیچ مشکلی در برابر این دو کلمه تاب مقاومت نخواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در این دیدار که به مناسبت هفته دولت انجام شد، گزارشی از تلاش‌ها، اقدامات و خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارائه داد.

محمد نهاوندیان با ابلاغ سلام دکتر روحانی به اهتمام و توجه ویژه دولت به حل و رفع ریشه ای مشکلات و معضلات مردم و کشور اشاره و تصریح کرد: دولت با هدف تسهیل و تسریع مسیر پیشرفت کشور مجموعه برنامه ها و اقداماتی را برنامه ریزی کرد که در نتیجه آنها همزمان با تلاش برای رفع محدودیتهای اعمال شده در تعامل کشور با جهان، در داخل نیز با برنامه ریزی دقیق انجام شده، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مهار شده و رکود و نرخ رشد منفی رفع شدند.

وی خاطرنشان کرد: با آرامش و ثبات ایجاد شده در کشور، زمینه برای رونق اقتصادی در کشور از هر زمان دیگری مهیاتر است.