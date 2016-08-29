به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین، «جیسون بورن» با احتساب فروش ۵۶.۸ میلیون دلاری‌اش در چین ظرف ۶ روز در جمع ۱۹۸.۵ میلیون دلار از فروش در ۶۲ منطقه جهان کسب کرد.

نتیجه فروش این فیلم در چین بهترین رکورد برای افتتاحیه یک فیلم دنباله‌دار در چین است. این فیلم که دنباله فیلم‌های قبلی «جیسون بورن» است در مکزیک نیز با فروش ۱.۵ میلیون دلاری در راس باکس آفیس قرار گرفت. در فرانسه نیز با فروش ۱.۲ میلیون دلار نتیجه خوبی کسب کرد و در مجموع ۹ روز نمایشش در این کشور آمار فروش خود را به ۸.۳ میلیون دلار رساند.

«جیسون بورن» اگر تا امروز دوشنبه از مرز ۲۰۲ میلیون دلاری که «اولتیماتوم بورن» کسب کرده بود عبور کند، پرفروش‌ترین فیلم در مجموعه فیلم‌های بورن در بازار بین‌المللی در افتتاحیه خود خواهد شد. البته رسیدن به این رکورد بسیار محتمل است.

افتتاحیه این فیلم در روسیه و ایتالیا برای اول سپتامبر در نظر گرفته شده و ژاپنی‌ها ۷ اکتبر به تماشای آن می‌نشینند.

در همین حال «زندگی مخفی حیوانات خانگی» انیمیشنی از ایومینیشن انترتیمنت با فروش ۲۴.۶ میلیون دلار دیگر در ۵۷ بازار بین‌الملل مجموع فروشش را به ۳۷۱ میلیون دلار رساند. این فیلم عنوان بزرگ‌ترین افتتاحیه یک فیلم انیمیشن را در ماه آگوست در برزیل به دست آورد و در اولین آخر هفته نمایشش ۴.۹ میلیون دلار فروش کرد و در اندونزی نیز نزدیک یک میلیون دلار فروخت و در فیلیپین نیز به همین رقم رسید. این فیلم در روسیه با فروش ۲۴.۹ میلیون دلار رکوردشکن شد.

در همین حال «هوش مرکزی» در چهار قلمروی فروش دیگر نیز اکران شد و در مجموع فروشش را به ۸۵ میلیون دلار رساند.

در همین حال انیمیشن «عصر یخبندان: دوره برخورد» با فروش ۳۰۶.۷ میلیون دلار در ۳۷ بازار جهان، هنوز به آینده امیدوار است. این انیمیشن ادامه‌دار بزرگ‌ترین افتتاحیه انیمیشن غیرداخلی را در چین تجربه کرد و ۴۲.۵ میلیون دلار فروش کرد و در ایتالیا نیز با فروش ۴.۸ میلیون دلار در راس باکس آفیس این کشور قرار گرفت.

«جوخه خودکشی» از کمپانی برادران وارنر نیز با کسب ۱۹.۶ میلیون دلار دیگر در ۶۵ بازار جهانی در مجموع ۳۳ میلیون دلار فروش کرد. این فیلم با فروش ۲.۴میلیون دلار در این آخر هفته در آلمان در راس باکس آفیس آخر هفته این کشور قرار داشت و در دو هفته فروشش را به ۱۱.۲ میلیون دلار رساند و در همین حال این فیلم در ایتالیا ۱.۴ میلیون دلار به فروشش افزود تا در مجوع ۱۰.۶ میلیون دلار در این بازار فروخته باشد. این فیلم قرار است ۱۰ سپتامبر در ژاپن اکران شود.

اما «بن هور» همچنان کم فروغ ظاهر شده و با افتتاح در ۱۲ بازار جدید جهانی تنها ۶.۳ میلیون از این قلمروها کسب کرد تا در مجموع فروشش را به ۲۱.۸ میلیون دلار در ۳۵ بازار برساند. این محصول پارامونت با فروش ۷۸۹ هزار دلاری در ۲۲۶ سینما در استرالیا پرفروش ترین فیلم تازه اکران شده شد.

انیمیشن «در جستجوی دوری» نیز همچنان به فروش خودش ادامه می‌دهد و این آخر هفته در ۱۹ منطقه جدید اکران شد و ۶.۱ میلیون دلار فروخت تا فروشش در بازار بین‌المللی را به ۴۴۹.۵ میلیون دلار برساند و با احتساب فروش در آمریکا در مجموع ۹۲۹.۱ میلیون دلار در بازار جهانی فروش کرده باشد.