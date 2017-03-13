به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، در حالی که «لوگان» به فروش خود در بازار جهانی با قدرت ادامه داده و نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار فروش کرده است، فیلم جدید کینگ کونگ نیز که با عنوان «کونگ: جزیره جمجمه» راهی پرده‌ها شده در بازار بین‌المللی در جایگاه نخست قرار گرفته است.

این فیلم که همین آخر هفته برای اولین بار در ۶۵ بازار جهانی به نمایش درآمد، در بازار بریتانیا ۷.۶ میلیون دلار فروخت که ۴۹ درصد بیشتر از «لوگان» بود که در مکان دوم فروش در این بازار جای داشت. این فیلم اکشن با بازی تام هیدلستون، بری لارسون و ساموئل‌ال جکسون در کره جنوبی ۷.۳ میلیون دلار فروخت و در روسیه ۶ میلیون دلار کسب کرد.

در مرتبه بعدی مکزیک با فروش ۵.۶ میلیون دلار جای گرفته است.

فرانسوی‌ها برای تماشای این فیلم در سه روز نخست ۴ میلیون دلار و تایوانی‌ها نیز ۳.۶ میلیون دلار پرداخت کردند. این فیلم که داستانش در ویتنام اتفاق می‌افتد بالاترین افتتاحیه فیلمی در ویتنام در تمام تاریخ را رقم زد و موفق به فروشی ۲.۲ میلیون دلاری در ۳۷۷ سالن سینما شد.

این فیلم در استرالیا ۳.۵ میلیون دلار، در برزیل ۳.۴ میلیون دلار، در آلمان ۳.۲ میلیون دلار و در مالزی ۲.۶ میلیون دلار فروخت.

این فیلم دومین ادامه بر فیلمی است که کمپانی برادران وارنر از این موجود عظیم‌الجثه ساخته است و به دنبال فیلم سال ۲۰۱۴ با عنوان «گودزیلا» اکران کرده است.

«کونگ: جزیره جمجمه» چهارمین فیلم با افتتاحیه پرفروش در ماه مارس شده است. این در حالی است که چینی‌ها در تاریخ ۲۴ مارس شاهد اکران این فیلم خواهند بود.

«لوگان» در همین فاصله هنوز در هشت کشور در جایگاه نخست قرار داد. این فیلم با بازی هیو جکمن در این هفته ۷۰.۳ میلیون دلار دیگر فروش کرد و در ۷۹ بازار در دومین آخر هفته به فروش ۲۸۵.۶ میلیون دلاری رسید. این فیلم در چین ۱۸.۶ میلیون دلار دیگر فروخت و مجموع فروشش را به ۸۷.۶ میلیون دلار رساند و در برزیل با فروش ۵.۹ میلیون دلار مجموع فروشش را به ۱۸.۲ میلیون دلار رساند. ژاپن به عنوان یکی از بازاهای اصلی اول ژوئن شاهد نمایش «لوگان» خواهد بود.

در حالی که «کونگ: جزیره جمجمه» در آمریکا موفق به فروش ۶۱ میلیون دلاری شده در بازار این کشور پس از لوگان که در مکان دوم قرار گرفته، «برو بیرون» فیلم ترسناک کمدی با فروش ۲۱ میلیون دلار دیگر مجموع فروشش را به ۱۱۱ میلیون دلار رسانده است. «آلونک» با فروش در مجموع ۳۲.۲ میلیون دلار و «فیلم بتمن لگویی» با فروش در مجموع ۱۵۹ میلیون دلار در مکان‌های بعید فیلم‌های پرفروش آمریکا در هفته اخیر جای داشته‌اند.