سایه«فریز» گرانی را به بازار نفت هدیه کرد/ نفت ایران۴دلار گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، قوت گرفتن احتمال اجرای طرح فریز نفتی و آمادگی ایران و روسیه به منظور پیوستن به مذاکرات، محدودسازی افزایش تولید نفت کشورها، بهای تمامی شاخص‌های معتبر نفت خام جهان را در معاملات منتهی به ۱۹ اوت سال جاری میلادی افزایش داد.

بر این اساس، همزمان با اعلام آمادگی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و الکساند نوآک وزیر انرژی روسیه به منظور حضور در نشست غیررسمی اوپک به میزبانی «الجزیره» در مهر ماه سال جاری با واکنش قابل توجه بازار نفت روبرو شد به طوری‌که قیمت نفت تمامی شاخص‌های معتبر جهان هفته گذشته بیش از چهار دلار گران شد.

از این رو، در معاملات منتهی به ۱۹ اوت سال ۲۰۱۶ میلادی بهای سبد نفتی اوپک با افزایش ۴ دلار و ۳۳ سنتی در محدوده ۴۵ دلار و ۵۲ سنت، هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا با افزایش ۴ دلار و ۷ سنتی در محدوده ۴۷ دلار و ۱۷ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۴ دلار و ۸۲ سنتی در محدوده بشکه‌ای ۴۸ دلار و ۶۳ سنت در بازار معامله شده است.

علاوه بر این بهای شاخص نفت دوبی هم با ثبت افزایش ۴ دلار و ۳۴ سنتی در محدوده بشکه‌ای ۴۵ دلار و ۹۵ سنت و قیمت شاخص نفت عمان هم با ثبت افزایش ۴ دلار و یک سنتی در محدوده بشکه‌ای ۴۶ دلار و ۲۸ سنت به مشتریان عرضه شده است.

جزئیات جهش جدید قیمت نفت ایران

به گزارش مهر، در معاملات منتهی به ۱۹ اوت سال جاری میلادی، قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران با ثبت افزایش ۳ دلار و ۱۲ سنت در محدوده ۴۴ دلار و ۶۴ سنت و قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران با افزایش ۴ دلار و ۱۹ سنتی در محدوده ۴۴ دلار و ۱۱ سنت در بازار داد و ستد شده است.

با این وجود، افزایش حدود ۴ دلاری قیمت نفت خام ایران در معاملات هفته گذشته منجر به بالا رفتن متوسط بهای طلای سیاه صادراتی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون نشده است به طوری که از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت سبک صادراتی ۳۷ دلار و ۹۷ سنت و بهای هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران ۳۵ دلار و ۷۴ سنت بوده که حدود ۱۵ تا ۱۳ دلار کمتر از متوسط قیمت‌ها در سال ۲۰۱۵ میلادی است.

کاهش ذخایر نفت آمریکا و گرانی طلای سیاه

یکی از مهمترین عوامل تقویت‌کننده قیمت نفت در معاملات منتهی به ۱۹ اوت سال جاری میلادی در کنار قوت گرفتن اجرای طرح فریز نفتی، کاهش ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا است.

بر این اساس، با توجه به کاهش واردات نفت و افزایش فعالیت‌های تابستانی پالایشگاه‌های آمریکا، حجم ذخیره‌سازی نفت در این کشور با کاهش ۲.۵ میلیون بشکه‌ای به حدود ۵۲۱ میلیون بشکه رسیده است.

علاوه بر این، حجم ذخیره‌سازی نفت روی آب در منطقه دریای شمال از ۱۰ به ۴ میلیون بشکه از دیگر دلایل تقویت‌کننده قیمت طلای سیاه در بازار به شمار می‌رود. ضمن آنکه از سرگیری پالایشگاه‌های کره جنوبی و ژاپن پس از پایان تعمیرات اساسی و سالانه، از دیگر دلایل گرانی قیمت نفت به شمار می‌رود.

بر اساس آخرین گزارش مؤسسات معتبر بین‌المللی، در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ میلادی، ظرفیت پالایش نفت در جهان با افزایش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای به حدود ۸۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده که افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها را می‌توان از دیگر عوامل تقویت قیمت‌ها در بازار نفت متصور دانست.