یک مقام مسئول در وزارت نفت امروز در گفتگو با مهر درباره احتمال دیدار «بیژن زنگنه» و «خالد الفالح» وزرای نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست غیر رسمی اوپک در الجزایر، گفت: قطعا وزرای نفت دو کشور در حاشیه این نشست با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه در نشست‌های گذشته هم همواره این دیدار و گفتگوها بین وزرای نفت و انرژی ایران و عربستان سعودی وجود داشته است، تصریح کرد: نگاه ایران به بازار و صنعت نفت سیاسی نبوده و هیچگاه از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نمی‌کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال ثبات در بازار نفت است، اظهار داشت: بر این اساس ایران از هر تصمیمی که منجر به بازگشت ثبات در بازار نفت بشود حمایت خواهد کرد.

در همین حال بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن اختلافات سیاسی بین تهران و ریاض در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره احتمال مذاکره نفتی وزرای نفت ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست اوپک گفته بود: ایران با هیچ کشوری در اوپک قهر نیست و قطعا با تمامی کشورهای عضو سازمان اوپک دیدار و گفتگو خواهیم کرد.

بلومبرگ هم هفته گذشته اعلام کرده است: مقامات ایرانی و عربستانی در دومین روز از مذاکرات آماده سازی برای مذاکرات هفته آینده در الجزایر، در مقر اوپک در وین با یکدیگر دیدار کرده اند، رقابت این دو کشور اوایل امسال مانع از دستیابی به توافقی بر سر فریز نفتی شد.

محمد بارکیندو دبیر کل نیجریه‌ای اوپک که سه هفته قبل با سفر به تهران با رئیس جمهور و وزیر نفت ایران بر سر تثبیت قیمت ها و اجرای طرح فریز نفتی دیدار و گفتگو کرده بود، هفته قبل در گفتگو با بلومبرگ با بیان اینکه ایران به همکاری برای کمک به دستیابی به اجماع تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک برای تثبیت بازار، پایبند است، گفت: وزیر نفت و رئیس جمهور ایران به من اطمینان دادند ایران برای توافق میان اعضای اوپک و همچنین تولید کنندگان نفت خارج از این سازمان، از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند.