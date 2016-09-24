ابهام در سرنوشت فریز نفتی/ اختلاف بر سر مکانیزم اجرا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال، منابع آگاه در گفت‌وگو با این روزنامه بیان کرده‌اند که در شرایطی که کشورهای اوپک در تلاش برای رسیدن به توافق در خصوص فریز نفتی در هفته آینده در نشست الجزایر هستند، عربستان و ایران در مورد میزان تولید ایران و همچنین مرجع اعلام «آمار تولید در زمان اجرای طرح فریز نفتی» با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

این اختلافات، شکافی که بین دو رقیب نفتی در منطقه وجود دارد را بیشتر کرده است و در شرایطی که ایران و عربستان هرکدام در موضوعات منطقه‌ای مانند سوریه و یمن در دو سوی یک میدان ایستاده‌اند، مسائل نفتی نیز به میدان دیگری برای جدال این دو کشور تبدیل‌شده است.

بر اساس این منابع خبری، عربستان سعودی پیشنهادی برای کاهش تولیدات خود تا حد متوسط خروجی سالانه این کشور یعنی ۱۰.۶ میلیون بشکه در روز را داده است تا دیگر کشورهای تولیدکننده نفتی نیز به این توافق برای کاهش میزان تولیدات خود بپیوندند. یکی از منابع آگاه نزدیک به تصمیم گیران نفتی سعودی در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال گفته است که این پادشاهی عربی نشست هفته آینده در الجزایر را فرصتی برای گفت‌وگوی اعضای اوپک درباره مسائل مربوط به فروش نفت می‌داند اما انتظار ندارد که ۱۴ کشور عضو این سازمان توافقی در این زمینه داشته باشند.

یکی از مقامات ایرانی نیز روز جمعه بیان کرد که این کشور احتمالاً به توافق درباره ثابت نگه‌داشتن میزان خروجی نفت کشورهای اوپک نمی‌پیوندد و به آن رأی مثبت نمی‌دهد چراکه این کار ایران را مجبور می‌کند که میزان تولیدات خود را به ۳.۶ بشکه در روز برساند و این از ۴ میلیون بشکه‌ای که ایران انتظار دارد بسیار پایین‌تر است. این مقام ایرانی در ادامه گفته است: «فشار بر ایران برای رسیدن به میزان فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بسیار بالا است و ما تصور نمی‌کنیم که بتوانیم تا هفته آینده به ۴ میلیون بشکه در روز برسیم.»

عربستان سعودی و ایران درعین‌حال در مسئله دیگری دچار اختلاف هستند و آن چگونگی آماری است که باید برای تعیین سطح تولید نفت برای فریز نفتی مورداستفاده قرار گیرد. این اختلافات در سطوح میانی مدیریت در عربستان سعودی، ایران، قطر و الجزیره در مقر اوپک در وین به وجود آمده است.

به گفته منابع آگاه که در جلسه وین شرکت داشته‌اند، ایران می‌خواهد آمار محصولات نفتی تولیدشده توسط اعضای اوپک، بر اساس آمارهای دولت‌های ملی باشد درحالی‌که عربستان سعودی ترجیح می‌دهد منابع آماری مستقل و ثانویه مورد استفاده قرار گیرند. این منبع آگاه در ادامه به وال‌استریت ژورنال گفته است: «ایران و عربستان هنوز نتوانسته‌اند در خصوص پایه‌های اولیه مبحث فریز نفتی به توافق برسند.»

باوجوداینکه مجمع اوپک در وین نتوانسته منجر به توافق برای رسیدن به اجماع در اجلاس الجزایر شود، شرکت‌کنندگان در این مجمع که از مدیران میانی دولت‌ها هستند، بر این عقیده‌اند که شاید بتوان در نشست الجزایر به توافقی میان کشورهای اوپک و غیر اوپک ازجمله روسیه، درزمینهٔ کاهش میزان تولیدات نفتی رسید.

در همین حال جابر العیبی وزیر نفت عراق نیز پنجشنبه گذشته بیان کرد که کشورش از طرح فریز نفتی پشتیبانی می‌کند اما می‌خواهد بازارش برای تولید و فروش ۴.۷۵ تا ۵ میلیون بشکه در روز را حفظ کند. این به معنای افزایش میزان تولیدات این کشور به میزان ۱۵۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به تولیدات ماه اوت است.