به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر یک روزه اعضای کمیسیون گردشگری کردستان به شهرستان قروه در نشستی تخصصی پیشنهادهای توسعه محور با راهکارهای نیازسنجی اقتصادی ارائه شد.

در ابتدای این نشست نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران بر جذب گردشگر داخلی تأکید کرد و اظهار داشت: برای رسیدن به این مهم شناسایی زیرساخت های موجود برای توسعه صنعت گردشگری لازم است.

به گفته «علی اکبر عبدالملکی» در خصوص معرفی جاذبه های استان بسیار ضعیف عمل شده لذا سفرهای فعالان و اعضای کمیسیون می تواند در جهت توسعه این صنعت نقش داشته باشد.

وی با بیان اینکه این سفرها می تواند بر ورود گردشگر به منطقه تأثیر بگذارد، افزود: در آینده ای نزدیک مدیران و مسئولان استان را برای دیدن زیبایی های شهرستان دعوت خواهیم کرد چرا که تا مدیری نداند در استان چه خبر است نمی تواند به دنبال سرمایه گذار و برنامه برای توسعه باشد.

«عبدالملکی» این سفر را برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و سپس ارائه راهکارها دانست و از جمله موانع رونق صنعت گردشگری را سیستم بروکراسی اداری که سرمایه گذاران را فراری می دهد خواند و بر ورود بخش خصوصی تأکید کرد.

به گفته وی با توجه به اینکه بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی عمل می کند بنابراین لازم است کارها با حمایت بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

«عبدالملکی» با اشاره به اینکه توجه و تقویت بخش خصوصی یعنی توسعه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حالت واقع بینی از نظر دولتی نمی توان در حوزه توسعه کار چندانی ترتیب داد لذا نیاز است نگاه بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر کرده تا اقتصاد مقاومتی آن طور که باید اجرا شود.

در ادامه «شیدا اعظمی»؛ فعال گردشگری، باباگرگر را دارای ظرفیت بالاتری برای جذب مسافر عنوان کرد و پیشنهاد کرد چشمه آب معدنی سرپوشیده شده و کافه هایی برای شناگران برای استراحت در کنار بهسازی زیرساختهای بهداشتی و تفریحی در نظر گرفته شود.

«نگین صلواتی»؛ دبیر کانون گردشگری دانشگاه کردستان، دیگر فعالی بود که هم بر سرپوشیده شدن چشمه باباگرگر و جاسازی برای شنای بانوان به همراه بهسازی محل اسکان مسافران، سرویس بهداشتی و مرمت حمام قصلان به همراه آموزش در مبحث فرهنگ سازی برای نگهداری از جاذبه های گردشگری تأکید کرد.

دیگر فعال گردشگری؛ «دنیا فرهادی» بود که وی ایجاد فضای سبز در منطقه باباگرگر، پاکسازی محیط، تجهیز سرویس بهداشتی، تجهیز محل اسکان مسافران، تجهیز ورودی دریاچه و بهبود آن، سرپوشیده شدن دریاچه و مهیا کردن محل شنا برای بانوان را بر رونق و جذب گردشگر تأثیرگذار اعلام کرد.