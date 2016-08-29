به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طالبان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شورای شهر شیراز، گفت: آنچه که امروز مورد زیاد بخش فرهنگی و هنری شیراز است داشتن موزه هنرهای معاصر است.

وی ادامه داد: شهر شیراز و استان فارس در بخش های مختلف هنری دارای جایگاه والایی در کشور و جهان است اما در حال حاضر نگارخانه ها و گالری های هنری موجود پاسخگوی نیازهای هنرمندن نیست.

نایب رئیس شورای شهر شیراز افزود: در بخش هنرهای تجسمی شهر شیراز حرف های فراوانی برای گفتن دارد اما تا زمانیکه نتوانیم این هنر را به جهانیان عرضه کنیم نمی توان به فکر اقتصاد هنر بود.

طالبان تاکید کرد: خلق هنر یک بحث است اما فروش و ارائه آثار هنری بحث دیگری بنابر این باید چنین مکانهایی در شیراز راه اندازی شود.

وی افزود: برای داشتن موزه هنرهای معاصر باید تمامی دستگاه ها همکاری داشته باشند اما نقش استاندار فارس بسیار مهم است تا بتوان دستگاه ها و سازمانهای مختلف را مدیریت کرد.

نایب رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه به زودی گالری بزرگ شیراز در جنب شورای شهر راه اندازی خواهد شد، گفت: سالن جنب شورای شهر به عنوان نگارخانه شهر راه اندازی می شود و همچنین سالن بزرگی نیز به یک گالری بزرگ اختصاص داده ایم.