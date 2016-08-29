محدودیتی برای بازسازی تجهیزات واحدهای صنعتی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده شامگاه دوشنبه در نشستی با فعالان و نخبگان اقتصادی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای رفع مشکلات بخش تولید و صنعت از تلاشی فرو گذار نیستیم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه قبل از برجام برخورد دنیا با ایران مناسب نبود و اوضاع مسائل داخلی نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، افزود: واردات قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در آن زمان با مشکل روبه رو بود، در حالی که امروز کشور با ثبات و آرامش مناسبی روبه رو است.

وی با تاکید بر لزوم اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: در شرایطی که با مشکل بیکاری مواجه ایم باید تلاش کنیم از رکود خارج شویم که لازمه تحقق این مهم توجه به حوزه کشاورزی، صنعت و مسکن به صورت ویژه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر توجه به بخش کشاورزی، بیان کرد: کشاورزی و صنعت در کنار سایر موارد، لازمه توسعه کشور هستند و باید در کنار یکدیگر مسیر پیشرفت را طی کنند.

برخی بانک ها تضمین صندوق های حمایتی را نمی پذیرند

وی با اشاره به اینکه این همان توسعه پایداری است که مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: فرودگاه پیام ظرفیت بسیار خوبی است که باید رشد کند تا شرایط لازم برای صادرات بخش کشاورزی فراهم کنیم.

نعمت زاده در مورد مشکلات نرخ سود تسهیلات برای صنایع کوچک، بیان کرد: در این رابطه پرداخت یارانه های نقدی بزرگترین مانع برای کمک دولت به صنایع کوچک و متوسط محسوب می شود.

وی در مورد اینکه برخی بانک ها تضمین صندوق های حمایتی را نمی پذیرند، تاکید کرد: این امر در ابلاغیه بانک مرکزی آمده و در صورت مشاهده، نام بانک اعلام شود تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا به طور جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: این مهم مورد تاکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و دستور العمل و ضوابطی در حوزه پوشاک انجام شده که وارد کنندگان بخشی از واردات خود را به تولید داخلی تبدیل کنند.

هماهنگی وزارت صنعت و ارتباطات برای مبارزه با قاچاق موبایل

وی بیان کرد: برای جلوگیری از قاچاق موبایل با وزرات ارتباطات هماهنگی هایی انجام شده که در یک استان به صورت پایلوت اجرا می شود.

نعمت زاده افزود: بررسی لازم در مورد اقلامی که زمینه قاچاق آنان بیشتر است در حال انجام بوده و با جدیتی که وجود دارد امید است اقدمات مقبولی در این حوزه صورت گیرد.

وی همچنین بر عدم محدودیت برای بازسازی تجهیزات واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: در این زمینه بانک ها نیز تسهیلات لازم را ارائه خواهند کرد.

نبود مدیران توانمند در حوزه صادرات برخی کالاها

نعمت زاده در خصوص استفاده از تکنسین و اساتید خارجی، گفت: در امر صادرات مدیران توانمند در حوزه تولید برخی کالاها وجود ندارد باید از مدیران صادراتی برای کمک به این بخش استفاده کنیم در بخش پتروشیمی از این مهم کمک گرفتیم و موفق شدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه صنعتی که متصل به بازار جهانی نباشد با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: ابتدای کار سخت خواهد بود اما نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت.