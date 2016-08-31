به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، عیسی پاریاب اظهار کرد: این میزان تسهیلات از سال گذشته تا کنون برای ۱۶۸ پرونده و اشتغالزایی ۲۳۳ نفر پرداخت شد.

وی پرداخت هفت میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را از دیگر عملکرد های این صندوق از سال گذشته تا کنون عنوان کرد و گفت: این مبلغ به ۲۱۴ نفر از زوج های جوان تعلق گرفت.

رئیس صندوق کار آفرینی امید دهلران با اشاره به تفاهم نامه این صندوق با سازمان مبارزه با مواد مخدر افزود:در این راستا ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه به شش نفر از رها یافتگان از دام اعتیاد در شهرستان برای راه اندازی کسب و کار و اشتغال پرداخت شد.

پاریاب پرداخت تسهیلات قرض حسنه با کارمزد چهار درصد به مبلغ ۱۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سال گذشته تا کنون از دیگر اقدامات این صندوق در دهلران اعلام کردو افزود: این تسهیلات به ۹۸ نفر در این شهرستان پرداخت شد.