مدیر مرکز تحقیقات آبی مشترک استرالیا و چین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا دستاوردهای مرکز تحقیقات آبی مشترک ایران و استرالیا در دریاچه ارومیه برای دیگر نقاط کشور که مشکلات آبی مشابهی دارند به کار گرفته خواهد شد یا نه گفت: فعالیت ما در دریاچه ارومیه در واقع یک پایلوت است اما این بر عهده دولت ایران است که اساساً ماموریت این پروژه را در سایت‌های دیگر نیز دنبال کند اما ما با کمال میل بسیار علاقمندیم که این وظیفه را به انجام برسانیم.

اسکیلز تصریح کرد: مشکل آب، مشکل پیچیده ای است و در ایران یک اصلاحات ملی بسیار بزرگ مورد نیاز است که می خواهند در یک پایلوت کوچک در دریاچه ارومیه آن را انجام دهند.

استاد دانشگاه ملبورن افزود: این موضوع تنش های زیادی دارد و باید ببینیم برای ۷ میلیون نفری که آنجا زندگی می کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی با بیان این که مشکل دریاچه ارومیه امروز یک مساله جهانی است تاکید کرد: باور دارم که طی یک دهه می توان آب دریاچه ارومیه را به تراز اکولوژیک رساند اما همه باید باور کنند که محیط زیست و دریاچه ارومیه هم حقابه دارد. صنعت باید فکر کند آبی که از آن بیرون می رود چه کیفیتی دارد، شهر هم همین طور.

مدیر مرکز تحقیقات آبی مشترک چین و استرالیا اضافه کرد: احیای دریاچه ارومیه باید بخشی از تغییر نگاه ملی ایرانیان باشد که محیط زیست بسیار اهمیت دارد. کارهای زیادی باید انجام شود و همه بخش ها باید در این فعالیت هماهنگ باشند.

معاون دپارتمان زیرساخت دانشگاه ملبورن نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تجربه ای که در استرالیا داریم دیدیم که حتی با آموزش صحیح کشاورزان برای آنکه روشهای درست آبیاری را انجام دهند، معیشت آنها بهتر شده و حتی در برخی موارد درآمد آنها دو برابر شد.

اندرووسترن افزود: البته فقط آموزش کشاورزان کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید همزمان انجام شود ولی من باور دارم اصلاح الگوهای آبیاری علاوه بر نجات محیط زیست و دریاچه ارومیه، باعث می شود که حتی درآمد کشاورزان بیشتر شود.