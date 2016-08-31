به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران قرار بود در تاریخ سه شنبه نهم شهریور ماه برگزار شود اما به دلیل درگذشت زنده یاد داوود رشیدی و همزمانی این مراسم با مراسم یادبود این هنرمند ارزنده، انجمن منتقدان به پاس احترام به بزرگ هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون تاریخ جشن را تغییر داد.

در دهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تندیس بهترین‌های جشنواره فیلم فجر که توسط آکادمی منتقدان و نویسندگان سینمایی انتخاب شده‌اند، اهدا می شود. هم‌چنین بهترین‌های جشنواره مستند «سینما حقیقت» و بهترین فیلم‌های کوتاه نیز معرفی می‌شوند.

در این جشن جوایز بهترین‌های چهارمین جشنواره نوشتار سینمایی هم اهدا می شود و سه چهره منتقد و سینماگر مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

دبیری این جشن را کیوان کثیریان برعهده دارد.