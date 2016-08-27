زمان برگزاری جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما تغییر کرد

کیوان کثیریان دبیر دهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر زمان برگزاری این جشن گفت: در ابتدا قرار بود این جشن در روز سه شنبه نهم شهریور ماه ساعت ۱۷ در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران برگزار می شود، اما به دلیل آن که مراسم ختم زنده یاد داوود رشیدی در همین تاریخ برگزار می شود، زمان برگزاری جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران به تعویق افتاد.

دبیر دهمین جشن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران تاکید کرد: امروز شنبه ششم شهریور ماه جلسه ای در انجمن برگزار می شود تا تاریخ جدید برگزاری این جشن مشخص و اعلام شود.