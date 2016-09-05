به گزارش خبرنگار مهر، چیزی تا المپیک زمستانی ۲۰۱۸ باقی نمانده است.آنچه بیش از همه می تواند از دید عموم به عنوان دغدغه این روزهای فدراسیون اسکی مطرح شود کسب سهمیه برای حضور در این رقابتهاست اما واقعیت چیز دیگری است. کسب سهمیه المپیک زمستانی نه چیزی شبیه المپیک تابستانی با آن دشواری های عجیب و غریب است و نه حساسیت آن را دارد. به ویژه اینکه فدراسیون اسکی ایران در طی سالیان متمادی راه های میان بر و گاها همراه با شیطنت‌ها و حتی تقلب‌های ریز را برای حضور نمایندگان هر چه پرتعدادتر خود در المپیک زمستانی به کار بسته است.

راه کسب سهمیه المپیک زمستانی در اسکی به دو روش است:

الف) از طریق امتیاز جهانی اسکی بازان(پوئن فیز)

ب) از طریق قرار گرفتن در جدول ۵۰۰ نفر نخست جهان

اسکی ایران در المپیک ۲۰۱۴ سوچی روسیه با ۵ سهمیه (سه سهمیه آلپاین و دو سهمیه صحرانوردی ) حضور داشت. سهمیه هایی که همین حالا نیز بدون حضور ایران در هیچ رویدادی قابل دریافت است. اگرچه اسکی بازان ایرانی در طی سالیان اخیر در مسابقات کم تعدادتری شرکت کرده اند اما در رشته خاص اسکی این موضوع مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند. همین حالا ۱۵ اسکی باز ایرانی در رشته آلپاین شرایط امتیازی حضور در المپیک زمستانی را دارند که البته در میان آنها تنها یک نفر می تواند از این شرایط برای شرکت در المپیک استفاده کند و او کسی نیست جز محمد کیادربندسری با امتیاز جهانی ۳۷/۴۴

نکته: شرط داشتن امتیاز زیر ۱۴۰ یکی از راه های کسب یک سهمیه المپیک زمستانی است

اما راه دومی که می تواند اسکی بازان ایرانی را به المپیک برساند قرار گرفتن در میان ۵۰۰ اسکی باز برتر هر رشته است. چیزی که ما در گذشته آن را تجربه کردیم اما حالا با دوری اسکی بازان از رقابتها رتبه ی سیصدی آنها به بالای ۵۰۰ هم رسیده است تا جایی که در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی اسکی(فیز) محمد کیادربندسری موفق ترین اسکی باز ایران در جایگاه ۵۶۸ و حسین ساوه شمشکی نیز در رده ۶۱۳ دنیا قرار دارند.یعنی اسکی ایران حالا شرایط دوم داشتن یک نماینده دیگر در المپیک را از دست داده است اما چاره چیست؟ چگونه می توان بر تعداد اسکی بازان ایرانی حاض در المپیک افزود؟

برگزاری رقابتهای نمایشی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی

اصطلاح "پوئن گرفتن" در اسکی یکی از روش هایی است که عموم کشورها برای راهیابی نمایندگان خود به المپیک از آن استفاده می کنند. طبیعی است اسکی بازان دارای امتیاز جهانی مطلوب تمایلی برای شرکت در رقابتهای اسکی در داخل کشور ما نداشته باشند اما می توان با دعوت از آنها و در نظر گرفتن حداقل یک جایزه کوچک از آنها خواست تا برای شرکت در رقابتهای ایران حضور پیدا کنند.

این اسکی بازان خارجی در مسابقات بین المللی ما شرکت می کنند تا" یواش" اسکی کنند و در واقع به ورزشکاران ما پوئن بدهند تا فرصت کسب سهمیه المپیک برای ایرانی ها فراهم باشد.

البته یک راه ناشیانه دیگر هم وجود دارد و آن هم این است اگر اسکی ایران به هر دلیلی نتواند اسکی بازان خود را به جمع ۵۰۰ نفر برتر راه دهد می توان برای فدراسیون جهانی اسکی نامه نوشت و به عنوان مثال عنوان کرد که اسکی باز X به دلیل مصدومیت نتوانسته در چند ماه اخیر در مسابقات شرکت کند تا شاید فیز(فدراسیون جهانی) رتبه گذشته این ورزشکاران را برای دادن سهمیه المپیک به آنها در نظر بگیرد.

همین حالا چند سهمیه المپیک داریم؟

همین حالا یعنی بیش از یک سال مانده به المپیک ۲۰۱۸ ما تقریبا شرایط کسب تمام آن ۵ سهمیه المپیک را داریم. در اسکی آلپاین همین حالا یک اسکی باز ما(محمد کیادربندسری) با توجه به امتیاز جهانی خود سهمیه المپیک زمستانی را کسب کرده است و اگر اسکی بازان ایرانی بتوانند در جمع ۵۰۰ نفر نخست قرار بگیرند که فاصله زیادی هم با آن ندارند دومین سهمیه المپیک مردان آلپاین نیز به دست خواهد آمد.

در بخش بانوان رشته آلپاین همین حالا فروغ عباسی یک سهمیه المپیک را با توجه به امتیاز جهانی خود که ۱۲۲ (زیر ۱۴۰) می باشد بدست آورده است.البته این سهمیه در مارپیچ کوچک است.در اسکی صحرانوردی نیز کسب یک سهمیه المپیک زمستانی با توجه به امتیاز جهانی قطعی است و در بخش بانوان نیز اگر فقط بانوان ما در یک مسابقه بین المللی شرکت کنند با احتساب امتیاز جهانی می توانند مجددا حضور در المپیک زمستانی را تجربه کنند.

اما در اسنوبرد نیز علیرغم قولهایی که در سالهای گذشته داده شد هیچ تلاشی برای حضور نمایندگان ایران در المپیک نشد.

با این حساب کسب همان ۵ سهمیه المپیک قبلی در دسترس است. گویا همه ما سرکار هستیم. سرکار از اینکه در زمان ناصر طالبی رییس جنجالی سابق فدراسیون اسکی صحبتها حاکی از این بود که سهمیه های المپیک را از دست دادیم و دو ماه بعد همان ها که از سوختن سهمیه ها گفتند اعلام کردند نگران کسب سهمیه المپیک نباشیم!!