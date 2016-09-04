خسارت ۱۷۰ میلیارد تومانی طوفان به مازندران 

به گزارش خبرنگار مهر ، ربیع فلاح جلودار صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اثر طوفان، ۱۳۰ میلیارد تومان به حوزه کشاورزی، ۱۳ میلیارد تومان به حوزه مسکن، تجاری و معیشت و ۲۷ میلیارد تومان به تاسیسات زیر بنایی استان خسارت وارد شده است.

وی گفت: شدت طوفان به حدی بود که قریب به ۵۰۰ تیر برق شکسته شد، ۲۵ ترانس و ۵۰ تابلوی برق خسارت دید و بیش از ۱۰۰۰ مورد پارگی سیم های برق در شهرهای آمل، بابل، قائمشهر و ساری اتفاق افتاد.

استاندار مازندران تاکید کرد : ده‌ها اکیب امدادی با تلاش شبانه روزی توانستند وضعیت شهرها را به حالت عادی برگردانند و برق و آب همه شهرها برقرار و فقط تعدادی از روستاهای بابل و قائمشهر به دلیل آسیب دیدن سقف خانه و کابل کشی ساختمان هنوز مشکل برق دارند که به صورت نقطه ای اکیپ ها در حال بررسی و پیش بینی شده تا پایان امروز همه مشکلات این حوزه هم برطرف شود.

وی ابراز امیدواری کرد با عنایت به سفر دستیار ویژه رئیس جمهور و قول مساعد برای کمک دولت به جبران خسارات، هر چه سریعتر با مصوبه هیئت دولت بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.