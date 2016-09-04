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۱۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

استاندار مازندران خبر داد:

خسارت ۱۷۰ میلیارد تومانی طوفان به مازندران 

خسارت ۱۷۰ میلیارد تومانی طوفان به مازندران 

ساری- استاندار مازندران گفت: بر اثر طوفان شدید روز جمعه دوازدهم شهریور، بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان به حوزه های مختلف در استان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در اثر طوفان، ۱۳۰ میلیارد تومان به حوزه کشاورزی، ۱۳ میلیارد تومان به حوزه مسکن، تجاری و معیشت و ۲۷ میلیارد تومان به تاسیسات زیر بنایی استان خسارت وارد شده است.

وی گفت: شدت طوفان به حدی بود که قریب به ۵۰۰ تیر برق شکسته شد، ۲۵ ترانس و ۵۰ تابلوی برق خسارت دید و بیش از ۱۰۰۰ مورد پارگی سیم های برق در شهرهای آمل، بابل، قائمشهر و ساری اتفاق افتاد.

استاندار مازندران تاکید کرد : ده‌ها اکیب امدادی با تلاش شبانه روزی توانستند وضعیت شهرها را به حالت عادی برگردانند و برق و آب همه شهرها برقرار و فقط تعدادی از روستاهای بابل و قائمشهر به دلیل آسیب دیدن سقف خانه و کابل کشی ساختمان هنوز مشکل برق دارند که به صورت نقطه ای اکیپ ها در حال بررسی و پیش بینی شده تا پایان امروز همه مشکلات این حوزه هم برطرف شود.

وی ابراز امیدواری کرد با عنایت به سفر دستیار ویژه رئیس جمهور و قول مساعد برای کمک دولت به جبران خسارات، هر چه سریعتر با مصوبه هیئت دولت بخشی از مشکلات موجود برطرف شود. 
کد مطلب 3760302

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