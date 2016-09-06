در مناطق محروم ایران چه خبر است؟

مجله مهر: گروه جهادی «سبط اکبر» در ادامه فعالیت های داوطلبانه خود در مناطق محروم شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، با شعار «با کریمان کارها مشکل نیست»، چهارمین حضور مستمر خود را در این منطقه در چهار بخش عمرانی، پزشکی، علمی و فرهنگی با حضور جمعی از جوانان جهادگر و متخصص از برگزیدگان دانشگاه های تهران برگزار کرد. سفر چهارم این گروه از ۲۷ مرداد تا ۴ شهریور انجام گرفت و در بخش عمرانی ۵ پروژه برای خانواده‌های بی‌سرپرست و ایتام در روستای بهاباد در جنوب شهرستان سربیشه، اجرا شد.

ارائه خدمات دندانپزشکی با استقرار یک درمانگاه سیار مجهز دندانپزشکی، ویزیت رایگان پزشک عمومی، آموزش‌های بهداشت دهان و دندان و توزیع مسواک و خمیردندان بین کودکان از دیگر فعالیت‌های گروه سبط اکبر در بخش پزشکی بود که در این زمینه با حضور پزشکان و دانشجویان مجرب و متخصص این رشته به بیش از ۷۰۰ نفر، خدمات دندانپزشکی ارائه شد.

برنامه‌ریزی و مشاوره برای دانش آموزان کنکوری شهرستان سربیشه یکی از دیگر برنامه ها و خدمات این گروه جهادی به مردم این منطقه بود که با یاری خیرین و جمعی از دانشجویان نخبه و رتبه های برتر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام گرفت.

این حرکت جهادی علمی در سه مرحله برنامه ریزی شده است که در مرحله اول تشکیل گروه علمی و تهیه بسته های آموزشی شامل جدیدترین کتب کمک آموزشی کنکوری برای رشته های تحصیلی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی بود. مرحله دوم شامل شناسایی دانش آموزان مستعد و توانمند شهرستان، توزیع بسته های آموزشی و برگزاری اولین جلسات برنامه ریزی و مشاوره‌ای در خود منطقه می‌شود که با همکاری آموزش و پرورش شهرستان این اقدام انجام گرفته است. در مرحله سوم نیز با برقراری شرایط ارتباط دوسویه بین دانش آموزان و مشاوران و پیگیری های مشاوران به صورت تلفنی و حضوری در طول سال تا زمان برگزاری کنکور ادامه خواهد داشت. در بخش علمی تمام دانش آموزان برتر سوم دبیرستان تحت پشتیبانی گروه قرار میگیرند و تا کنکور ۹۶ از خدمات تیم علمی بهره مند میشوند.

برنامه های فرهنگی این حرکت جهادی نیز در قالب آموزش قرآن، احکام و آشنایی با امامان و سیره ائمه اطهار برای کودکان و نوجوانان به همراه برگزاری مسابقه و اهدای جوایز، تجهیز کتابخانه ها، مساجد و حسینه های روستاها با کتب مذهبی، رساله های آموزشی مصور و ... ، برپایی نماز جماعت و برگزاری جلسات هیئت و سخنرانی برای اهالی، توزیع غذای گرم و پاسخگویی به مسائل شرعی با حضور جمعی از طلاب حوزه پیگیری شد که ثمرات و برکات خوبی در جهت ارتقای معارف دینی مردم به همراه داشت.

هییت حسن جان، محفل همراهان گروه جهادی سبط اکبر که جلسات منظی در تهران دارد، در ایام سفر نیز در ۵ شب در ۵ روستای محروم منطقه برقرار بود و کل روستا میهمان سفره امام حسن علیه السلام بودند..

پیش از سفر چهارم گروه جهادی سبط اکبر به شهرستان سربیشه نیز طی انجام چندین فراخوان با عنوان « نذر فرهنگی» کمک های نقدی و غیرنقدی بسیارخوبی توسط مردم خیر و نیکوکار جمع آوری شد که این کمک ها برای تهیه ارزاق ، نوشت افزار و لوازم التحریر، وسایل بازی و سرگرمی، مدادرنگی، آبرنگ، گواش، لباس، کیف، کفش،روسری، چادر، کتب علمی، کتب فرهنگی، کتب مذهبی، صرف شد.

خیرین همچنان می‌توانند در جهت یاری گروه جهادی سبط اکبر در انجام ماموریت ها و فعالیت های خود، کمک های نقدی شان را به شماره حساب بانک شهر گروه ٧٠٠٧٩٩١٢٧٨٤٣ به نامِ معصومی/هاشمی/بابت گروه جهادی سبط اکبر و یا شماره کارتِ این حساب ٥٠٤٧٠٦١٠١٩٢٩١٢٥٧ واریز کنند تا این کمک ها در طول سال و در طی سفرهای بعدی گروه به منطقه سربیشه در جهت محرومیت زدایی از این منطقه صرف شود. راه ارتباطی ما در اینستاگرام و تلگرام @sebteakbar است.