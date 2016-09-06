میوه احتمالا با مجوز وزارت جهاد وارد می شود/واردات مقطعی آزاد شود

عیسی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بنده اعتقاد ندارم که میوه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات میوه از مرزهای رسمی انجام می‌شود، افزود: این واردات یا با مجوز جهادکشاورزی انجام می‌گیرد یا ارگان‌هایی این کار را می‌کنند که قوی‌تر از دولت هستند و دولت قادر به جلوگیری از آن نیست.

وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد: ممکن است کالاهایی مانند برنج و روغن از مرزها به صورت قاچاق وارد شوند، اما میوه را قاچاقچی وارد کشور نمی‌کند چرا که این محصولات به شدت فساد پذیر هستند.

کلانتری با اشاره به اینکه میوه باید در کانتینر سردخانه دار وارد شود و این محصولات را نمی‌توان را از طریق کوه‌ها وارد کرد، گفت: واردات میوه از مرزهای رسمی مانند مرز بازرگان، بندرعباس، چابهار، قصر شیرین وخرمشهر انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: کالایی را هم که از مرز رسمی وارد می‌شود نمی‌توان قاچاق تلقی کرد.

کلانتری در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با این واردات غیرمجاز چه باید کرد، اظهارداشت: باید در این زمینه مقامات عالی رتبه به موضوع ورود کنند.

دبیرکل خانه کشاورز ایران با بیان اینکه میزان کل واردات رسمی میوه به کشور جز موز، درسال به ۵۰ هزارتن نمی‌رسد، ادامه داد: این عدد در برابر حدود ۲۰ میلیون تن محصول باغی تولید داخل، رقمی نیست.

کلانتری درباره اینکه آفات و بیماری‌های خطرناکی همراه با واردات میوه وارد کشورشده است، افزود: اگر مسئولان می‌خواهند آفات و بیماری‌ همراه با این میوه‌ها وارد کشور نشود، اجازه بدهند میوه بصورت مقطعی وارد شود و الزام کنند که میوه‌های وارداتی باید گواهی بهداشتی و گواهی حفظ نباتات داشته باشند.

ناکامی دو وزارتخانه در انجام وظایف بازرگانی

وی با تاکید بر اینکه غیر قانونی عمل کردن توسط هیچ کس و در هیچ زمینه‌ای قابل قبول نیست، درباره انتقادات مطرح شده پیرامون اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با واردات میوه، اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی کلا در انجام وظایف بازرگانی موفق عمل نکرده است، وزارت صنایع هم همینطور و در این زمینه حقوق مصرف کنندگان نادیده گرفته می‌شود.

وزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه ما باید حتما در مواردی میوه وارد کنیم، ادامه داد: چه کسی می‌گوید در فصل تابستان نباید مرکبات وارد شود؟ باید این کار انجام بگیرد چون ملت حق دارند اگر دلشان خواست در این فصل مرکبات مصرف کنند.

به گفته کلانتری واردات مرکبات باید از آبان تا فروردین‌ماه ممنوع و از اردیبهشت تا شهریورماه به صورت مقطعی آزاد شود؛ همه دنیا این کار را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه فصل تابستان زمان واردات انگور به کشور نیست، افزود: چه کسی گفته در بهمن و اسفند نباید انگور وارد شود؟ واردات به صورت مقطعی باید آزاد باشد تا هر کس دوست داشت بتواند از این میوه‌ها استفاده کند.

کلانتری در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال آلودگی میوه‌های وارداتی و مطرح بودن بحث بیوتروریسم، اظهارداشت: هیچ میوه ناسالمی در دنیا تولید نمی‌شود که هدفش ورود به ایران باشد. میوه‌هایی که وارد کشور می‌شوند مشکل خاصی از نظر سلامتی ندارند البته ممکن است عرصه را بر میوه ایرانی تنگ کند که در این صورت باید معدوم شود.

وی ادامه داد: وقتی میوه‌ای وارد کشور و توسط دستگاه‌های مسئول کشف شده چرا باید معدوم شوند؟ این میوه‌ها را باید به صورت رایگان در اختیار اماکنی مانند پادگان‌ها قرار داد تا سربازها استفاده کنند.

دبیرکل خانه کشاورز مطرح کردن بحث بیوتروریسم را در این زمینه مساله‌ای غیر منطقی و غیرکارشناسی عنوان کرد که اخیرا مد شده است.

کلانتری درباره مباحث مطرح شده مبنی بر احتمال آلوده بودن میوه های وارداتی به آفات و بیماری ها، عدم امکان تایید سلامت آنها و بنابراین لزوم معدوم کردن این محصولات نیز گفت: اگر میوه‌ای که به کشور آمده آلوده بوده باشد، آفات هم همراه آن وارد شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین برای جلوگیری از ورود آفات نباید میوه به داخل کشور برسد و باید در مرز جلوی آن گرفته شود اما وقتی میوه آلوده بیاید بیماری ها را نیز همراه خود آورده است.