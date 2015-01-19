به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بازار میوههای لوکس باز هم داغ شده است. چند وقتی بود که کمتر خبری از میوههای عجیب و غریبی که زادگاه اصلیشان کشورهای آسیای جنوبشرقی و آفریقایی است، به گوش میرسید، اما حالا این میوهها باز مجدد به پیشخوان برخی مغازههای لوکس، برگشتهاند و البته برخی مردم نیز، مشتریان پر و پا قرص آنها هستند.
تنوع این میوهها و توزیع آنها در بازار به گونهای است که در مغازههای مرکز شهر نیز برخی از اقلام آنها را میتوان دید، میوههایی که البته به دلیل گران بودن قیمتشان، برخی از مردم حتی فرصت یک بار چشیدن طعم آن را نیز ندارند و حتی برخی نام آنها را نیز نمیدانند. در این راستا، به نظر میرسد که دوباره جذابیت برای فروشندگان این میوهها در بازار به وجود آمده است که آنها به سمت خرید این میوهها و فروش آنها در بازار رفتهاند.
این در حالی است که چند وقتی بود با گران شدن دلار، این جذابیت در بازار برای میوههای لوکس فراهم نبود و از سوی دیگر، دولت هم وارداتشان را ممنوع اعلام کرده بود، البته هنوز هم وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تعیین سیاستهای این حوزه، همچنان اعلام میکند که واردات میوههای لوکس ممنوع است، اما به هرحال ردپای این میوهها در بازار به چشم میخورد.
البته دامنه میوههای لوکس در بازار تنها به این میوههای با اسمهای عجیب و غریب ختم نمیشود، بلکه برخی از میوههایی که فصلشان تمام شده، همچنان در بازار عرضه میشوند، اما شکل و شمایل بسیار لوکس و جذاب و در عین حال قیمت بالایی دارند.
از سوی دیگر، برخی میوههای خارجی یا به اصطلاح وارداتی همچون آناناس، نارگیل و موز که البته در زمره میوه های لوکس قرار نمیگیرند، در بازار به وفور یافت میشوند و قیمت مناسبی هم دارند، به نحوی که قیمت هر کیلوگرم موز مرغوب در بازار حدود 3900 تا 4200 تومان است، نارگیل دانه ای 6 تا 10 هزار تومان عرضه میشود و آناناس هم بسته به اندازه و کیفیت آن، از دانهای 15 هزار تومان تا 25 هزار تومان عرضه میشود.
در این میان، نارنگی خارجی به قیمت 6 تا 8 هزار تومان عرضه میشود و هر کیلوگرم گلابی خارجی رنگ و لعابدار هم به قیمت هر کیلوگرم 20 هزار تومان در برخی مغازههای سطح شهر عرضه میشود.
اما حال و روز این میوهها، اندکی با میوههای لوکسی که تلفظ نامشان چندان ساده هم نیست، فرق میکند، چراکه آن چیزی که به عنوان میوههای لوکس در بازار عرضه میشود، نه تنها قیمت بالایی دارد، بلکه به صورت دانهای فروخته میشود و نه فروشندگان به میزان بالایی از این میوه در اختیار دارند که کیلویی بفروشند و نه قدرت خرید مردم به خرید یک کیلو میوه به قیمت حدود 35 تا 60 هزار تومان، قد میدهد.
بررسیهای میدانی مهر در برخی میوهفروشیهای شمال شهر تهران نشانگر این است که آواکادو، مانگوستین، درایان، میوه ستارهای و میوه کاکتوس با قیمت بسیار بالایی عرضه میشود.
قیمت هر دانه آواکادو 5 هزار تومان تا 7 هزار تومان، مانگوستین دانه ای 10 تا 15 هزار تومان بسته به اندازه آن، میوه ستاره ای دانه ای 4 تا 5 هزار تومان عرضه میشود.
البته در کنار این میوهها، انواع سیب های واردایت از فرانسه، ترکیه و شیلی هم در پیشخوان برخی مغازهها به چشم میخورد که قیمت هر کیلوگرم از آنها 12 تا 15 هزار تومان هم عنوان میشود.
فروشندگان نیز که حاضر نیستند اطلاعات زیادی به خریداران غیر آشنای خود بدهند، در این مورد می گویند که مردم تقاضای این چنین میوه هایی را دارند و آنها نیز به راحتی از طریق افراد آشنای صنف خود و نیز بازار میوه بزرگ تهران آن را تامین می کنند.
یکی از این فروشندگان به خبرنگار مهر می گوید: معمولا میوه های خارجی مشتریان خاص خود را دارند و ما نیز می دانیم که باید به چه اندازه از چه میوه ای برای فروش به مغازه بیاوریم، البته سفارش پذیری هم در این مورد از مشتریان صورت می گیرد و بنا به سفارش مشتری، میوه های خیلی خاص را هم می آوریم.
او می افزاید: البته فروشندگان عمده این میوه ها هم خاص و مشخص هستند و بنابراین واردات به صورت انحصاری به دست عده ای است که آنها نیز قیمت را هر طور که دلشان بخواهد تعیین می کنند، ما نیز حدود 10 تا 20 درصد سود از فروش این میوه ها نصیبمان می شود، اما به هرحال سود اصلی به جیب واردکننده می رود.
وی می افزاید: اگر شما مشتری عادی یک فروشنده میوه لوکس باشید، شاید به راحتی نتوانید برخی میوه های خاص را پیدا کنید، اما اگر به دفعات از فرد عمده فروش میوه وارداتی خرید کنید، آنگاه او هر میوه خاصی را که مشتری شما بخواهد، تامین خواهد کرد.
به هرحال دوباره میوههای لوکس در بازار خودنمایی می کند و در این میان بیم آن می رود که دلارهای کشور به سمت واردات این میوههای برود که سودهای کلان آن تنها در جیب عدهای واردکننده میرود.
انواع میوههای لوکس در بازار
مانگوستین
لیچی
کامکوات
دوریان
میوه ستارهای
جاک فروت
پاشن فروت
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