واردات مرکبات ممنوع است/ لزوم جلوگیری از واردات غیرقانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی در نامه‌ای به استانداران مرزی کشور با اشاره به این که مجوزی برای واردات میوه بویژه مرکبات از هیچ کشور و مرزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده است، بر ضرورت افزایش نظارت و جلوگیری از ورود غیرقانونی مرکبات به کشور تاکید کرد.

براساس این گزارش وزیر جهاد کشاورزی در این نامه خطاب به استانداران سیستان و بلوچستان،بوشهر،هرمزگان،ایلام،خوزستان و کردستان با تاکید بر لزوم حمایت از باغداران، تصریح کرد: واردات بدون مجوز و غیرقانونی میوه به لحاظ عدم نظارت بهداشتی و قرنطینه گیاهی بر روی این محصولات موجب ورود و سرایت عوامل خسارت‌زا به باغ‌های کشور می‌شود و نگرانی بسیاری برای بخش کشاورزی به همراه دارد که در بعضی از موارد مانند سال‌های قبل، جبران آن با صرف هزینه‌های گزاف نیز عملا غیر ممکن خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی در این نامه خاطرنشان کرد: مرکبات در سال جاری به اندازه کافی تولید شده است و نیازی به واردات وجود ندارد. حجتی از استانداران مرزی درخواست تا به طور جدی از ورود محصولات کشاورزی بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی جلوگیری کنند.