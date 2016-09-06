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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۴

مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب خبر داد:

تحویل فرودگاه های امیدیه و مسجدسلیمان به شرکت فرودگاه های کشور

تحویل فرودگاه های امیدیه و مسجدسلیمان به شرکت فرودگاه های کشور

اهواز ـ مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب از تحویل فرودگاه های امیدیه، گچساران و مسجدسلیمان به شرکت فرودگاههای کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالیپور شب گذشته در حاشیه بازدید استاندار خوزستان و جمعی دیگر از مسئولانی شهری و استانی از فرودگاه مسجدسلیمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس مجوزهای لازم فرودگاه امیدیه و گچساران را تحویل فرودگاه های کشور دادیم و فرودگاه مسجدسلیمان نیز به همین صورت خواهد بود.

وی تصریح کرد: اعتبار لازم برای تاسیس ترمینال فرودگاه مسجدسلیمان هم هر چقدر باشد نیز تامین می شود فقط هوانیروز باید موافقت خود را اعلام کند تا کار را شروع کنیم.

استاندار خوزستان در حاشیه بازدید از فرودگاه، به مذاکره با هوانیروز پرداخت تا موافقت آنها را برای ساخت ترمینال و ساختمان های جانبی فرودگاه جلب کند.

کد مطلب 3762248

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