به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ شهریورماه در محل پارک ودن خا برگزار می‌شود. موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از نشر کشورمان در این دوره حضور دارد.

بر اساس این گزارش، با توجه به گسترش روابط فرهنگی و بویژه در حوزه نمایشگاهی و تفاهمنامه تبادل غرفه میان دو نمایشگاه تهران و مسکو غرفه ایران، در این دوره از نمایشگاه از ۲۴ متر به ۳۰ متر افزایش یافته است.

رونمایی از کتاب «ایران ما» به زبان روسی اثر احمد خاتمی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و معرفی صنعت نشر ایران در قالب کتابچه به زبان روسی مشتمل بر معرفی مراکز اطلاع رسانی کتاب در ایران مانند خانه کتاب و کتابخانه ملی، معرفی جوایز کتاب، معرفی طرح‌های حمایتی کتاب در عرصه بین‌المللی نظیر تاپ، معرفی اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر و آژانس‌های ادبی، از جمله برنامه‌های ایران در این نمایشگاه است.

همچنین معرفی و نمایش جدیدترین کتاب‌های ترجمه شده فارسی به زبان روسی، معرفی طرح تاپ به منظور تشویق، ترجمه و نشر آثار فارسی به زبان‌های دیگر و عرضه ۶۰ عنوان کتاب کودک ایرانی چاپ شده در کشورهایی هم چون فرانسه، انگلستان، مالزی، ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن، چین، نروژ، هنگ کنگ، لهستان، تایلند، تایوان، ترکیه، دانمارک، فلسطین و هند، رایزنی با ناشران روسی جهت حضور در نمایشگاه کتاب تهران با توجه به مهمان ویژه شدن دو کشور و گسترش روابط در حوزه نشر، معرفی نمایشگاه کتاب تهران در قالب بروشور به زبان روسی و پیگیری تفاهم‌های انجام شده دو طرفه حضور ایران در نمایشگاه مسکو و حضور روسیه در نمایشگاه کتاب تهران از دیگر فعالیت‌های غرفه ایران است.

رونمایی از کتاب داستان‌های جنگی، طنز فارسی در سه دهه اخیر در ایران، مروری بر ادبیات ایران و روسیه، برگزاری روز ایران، رونمایی از ترجمه فارسی کتاب آرامگاه لنین، مروری بر ترجمه آثار ادبیات روسی به زبان فارسی، مثنوی معنوی و ادبیات عرفانی، معرفی انجمن ادبی، معرفی مرکز زبان فارسی و معرفی بنیاد ایران شناسی از جمله برنامه‌هایی است که برای حضور در این دوره از نمایشگاه با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو تدارک دیده شده است.

افتتاح بخش موسسه شهرکتاب تهران در موسسه بیبلوگلوبوس و سخنرانی خانم رویا صدر پژوهشگر و نویسنده طنز در موسسه چخوف با موضوع طنز چخوف و تاثیر آن بر طنزنویسان ایران از دیگر فعالیت‌هایی است که خارج از غرفه و به مناسبت حضور ایران در این دوره از نمایشگاه انجام می‌شود.

نمایشگاه کتاب مسکو فردا ۱۷ شهریور ماه افتتاح می‌شود و تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه در این شهر دایر است.