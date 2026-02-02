محمد سراج، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح پیگیریهای مجمع نمایندگان تهران پرداخت و با اشاره به برنامه حضور نمایندگان در شهرستانهای مختلف استان تهران گفت: «هدف ما پیگیری پروژههای مهم و عمده شهرستانها بود. در اسلامشهر پنج پروژه اصلی شامل بیمارستان، مترو، بندر خشک، کمربندی و آب کشاورزی در دستور کار قرار داشت.»
سراج با بیان اینکه برخی از این پروژهها به نتیجه رسیده و بخشی دیگر به دلیل کوتاهی دستگاههای اجرایی همچنان در انتظار تکمیل است، افزود: «ساختمان بخش عمرانی بیمارستان تکمیل شده و سیبیل کار آن انجام شده است، اما ناهماهنگی در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات اصلی مانند امآرآی و سیتیاسکن مانع از افتتاح آن شده است. از وزارت بهداشت انتظار داریم هرچه سریعتر این مسائل رفع و بیمارستان افتتاح شود تا مردم شهرستان و جنوب استان تهران از خدمات آن بهرهمند شوند.»
وی درباره پیشرفت سایر پروژهها گفت: «پیشرفت پروژه مترو رضایتبخش است و بخش اعظم بودجه آن تأمین شده است. پروژه کمربندی به دلیل نبود بودجه دولتی هنوز متوقف است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی هرچه سریعتر تکمیل شود.»
محمد سراج تأکید کرد که پیگیریها برای تسریع در تکمیل پروژههای شهرستان اسلامشهر ادامه دارد و نمایندگان تهران در تلاش هستند تا طرحها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
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