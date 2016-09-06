الزامات FATF به هیچ وجه قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در حاشیه انعقاد تفاهمنامه میان سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ایران به FATF اظهار کرد: زمانی که تسلیم FATF شویم، الزاماتی را برای کشور فراهم می‌کند که تک‌تک بندهای این الزامات قابل بحث است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی افزود: باید تکلیف این موضوع روشن و ابعاد آن نیز اعلام شود. بنده در اولین جلسه‌ای که در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد، به عنوان رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفتم «نامه‌ای که وزیر اقتصاد به رئیس FATF نوشته است را بدهید»، اما آنها استنکاف کردند و ما به اجبار این نامه را از آنها گرفتیم.

توکلی گفت: نیل به عدم شفافیت، مصیبت امروز ماست. اگر این قرارداد شفاف شود، معایب آن نیز آشکار خواهد شد و معتقدم که اگر این قرارداد محاسنی هم دارد، آن را به مردم اعلام کنند ولی متأسفانه این عدم شفافیت از سوی دولت صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه اگر وزیر اقتصاد تعهدی به FATF داده و زمینه‌های قانونی تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً کار خطایی کرده است، تصریح کرد: وزیر اقتصاد به عنوان نماینده حکومت در کارگروه اقدام مالی سخن گفته است بنابراین هر تعهد و مطلبی که در آنجا مطرح کرده، باید با اجازه نهادهای ذیربط بوده باشد، چرا که مسائلی که به مباحث امنیتی، اقتصادی و سیاسی مربوط می‌شود، باید قبلاً از نهادهای ذیربط در رابطه با آن اجازه گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به نامه وی به شهردار تهران در خصوص بررسی وضعیت املاک ادعایی واگذار شده، گفت: ما در سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در حال سازماندهی برای بررسی این مسئله هستیم و بنده قبل از آغاز ارزیابی این پرونده، گزارشی را در خصوص آن رسانه‌ای خواهم کرد.