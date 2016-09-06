۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۴۳

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد:

تامین آب شهر سوق ازسد کوثر آب آشامیدنی۳۲روستارا نیز تامین می کند

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تامین آب شهر سوق از سد کوثر آب آشامیدنی ۳۲ روستا نیز تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،   علی لدنی‌نژاد بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با بهره برداری از این طرح مشکل کمبود آب شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده نیز در بلند مدت برطرف خواهد شد.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی این طرح در سال جاری آغاز می شود و برای اجرای این طرح در سفر هیئت دولت اعتبار خوبی نیز تخصیص داده شد.

لدنی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تنش آبی در چند شهر استان گفت: با تلاشهای مداوم، میزان قطعی آب در شهرهای دارای تنش آبی استان به حداقل رسید.

وی بیان داشت: انشعابات غیرمجاز و فرسودگی شبکه و هدر رفت آب از مهمترین عوامل ایجاد تنش آبی در برخی از شهرهای استان است.

لدنی نژاد افزود: در این راستا فرهنگسازی در راستای استفاده بهینه از آب و صرفه جویی در مصرف آب یک ضرورت است.

