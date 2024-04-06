مشکل تخصیص آب ۳ پروژه گردشگری اردبیل رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگار سریع‌الاطلاق ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب پروژه‌های گردشگری اردبیل اظهار کرد: با تشکیل جلسه در حضور مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان مشکل تخصیص آب به سه پروژه گردشگری در محدوده شهرستان اردبیل بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: مشکل تخصیص آب به پروژه‌های گردشگری یکی از مسائلی است که در روند اجرای برخی از پروژه‌ها وقفه ایجاد می‌کند که طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای در بسیاری از مناطق مشکلی برای تأمین آب برای پروژه‌های گردشگری وجود ندارد.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ادامه داد: فقط در برخی از مناطق مثل شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین این مشکل وجود دارد که با توجه به سیاست‌گذاری اولویت‌دهی به تأمین آب پروژه‌های گردشگری مشکلات این پروژه‌ها نیز رفع می‌شود.

سریع‌الاطلاق بیان کرد: سه طرح بررسی شده در این جلسه شامل یک طرح در حوزه گردشگری سلامت، یک مجتمع سرگرمی و تفریحی و یک هتل پنج ستاره بود و مقرر شد در هفته جاری ادامه جلسه‌ها برای بررسی سایر طرح‌ها نیز برگزار شود.