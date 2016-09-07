دلایل افزایش اعتراضات صنفی دانشجویی به گفته معاون وزیرعلوم

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل افزایش اعتراضات صنفی دانشجویی گفت: دانشگاه‌ها تمام تلاش خود را انجام می دهند، با وجود اینکه در همین تابستان با مشکات منابع مالی مواجه بودند قریب به اتفاق تلاش کردند فضا و شرایط را برای شروع سال تحصیلی آماده کنند.

وی ادامه داد: البته با توجه به جمعیت دانشجویی که ما داریم، فرسودگی فضاها و امکانات دانشگاهی طبیعی است و اینکه شرایط مطلوب برای دانشجویان در حوزه خدمات رفاهی فراهم نشود.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: برنامه ریزی شده است این مشکلات و مسایل به طریقه معمول حل شود.

به گزارش مهر، درسال جاری شاهد اعتراضات صنفی دانشجویی بودیم که اغلب به دلیل مشکلات خوابگاهی، کیفیت پایین غذا، نبود درمانگاه، عدم ارائه خدمات بهداشتی و زیرساخت های ورزشی انجام گرفت. از آن میان می توان به اعتراض صنفی دانشجویان کوی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی نوشیروانی و صنعتی سهند اشاره کرد.