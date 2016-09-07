۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دلایل افزایش اعتراضات صنفی دانشجویی به گفته معاون وزیرعلوم

رئیس سازمان امور دانشجویان دلایل اعتراض صنفی دانشجویان را فرسودگی فضاها و امکانات دانشگاهی به دلیل جمعیت بالای دانشجویی عنوان کرد.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل افزایش اعتراضات صنفی دانشجویی گفت: دانشگاه‌ها تمام تلاش خود را انجام می دهند، با وجود اینکه در همین تابستان با مشکات منابع مالی مواجه بودند قریب به اتفاق تلاش کردند فضا و شرایط را برای شروع سال تحصیلی آماده کنند.

وی ادامه داد: البته با توجه به جمعیت دانشجویی که ما داریم، فرسودگی فضاها و امکانات دانشگاهی طبیعی است و اینکه شرایط مطلوب برای دانشجویان در حوزه خدمات رفاهی فراهم نشود.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: برنامه ریزی شده است این مشکلات و مسایل به طریقه معمول حل شود.

به گزارش مهر، درسال جاری شاهد اعتراضات صنفی دانشجویی بودیم که اغلب به دلیل مشکلات خوابگاهی، کیفیت پایین غذا، نبود درمانگاه، عدم ارائه خدمات بهداشتی و زیرساخت های ورزشی انجام گرفت. از آن میان می توان به اعتراض صنفی دانشجویان کوی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی نوشیروانی و صنعتی سهند اشاره کرد.

زهرا سیفی

    • محمد ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      من یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس هستم. مطالق قانون اساسی تحصیلات رایگان حق همه افراد کشوره. خواسته اصلی ما لغو دریافت هزینه های اضافی، در ترم 5 کارشناسی ارشد و ترم 9 دکتراست. متاسفانه جریمه های سنگینی درنظر گرفته شده که اصلا عاقلانه نیست.
    • محمد یزدی ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      دلیل اعتراض دانشجویان آنچه که معاون محترم فرموده اند نیست! نه اینکه مشکلات مورد اشاره ایشان وجود نداشته باشد بلکه مشکل بسیار بزرگ تری کارد را به استخوان دانشجویان رسانده و آن مشکل، قانون سنوات است و اعتراضات این روزها برای لغو این قانون ظالمانه است.
    • امیر ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      فرسودگی امکانات و بالا رفتن بی رویه تعداد دانشجویان بویژه دانشجویان پولی (مدرک جویان پولدار) امر جدیدی نیست. اعتراضات اخیر دانشجویان در پی تحمیل هزینه های اضافی به دانشجویان سنواتی در قبال دادن هیچ امکاناتی است که باعث غیر علمی شدن هر چه بیشتر فضای دانشگاه ها می شود. گویا دانشگاه محلی برای افزایش یا جبران درآمدهای دولتی است. اسفناک است.

