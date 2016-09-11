عباس اهرابی در حاشیه همایش خیران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالهای گذشته جمع آوری کمکهای مردمی در قالب پایگاههای نیکوکاری انجام میشد، اما امسال با حذف این پایگاه، تلاش میکنیم تا کمکها از طریق شماره حساب و درگاههای اینترنتی به حساب اعلام شده از سوی این نهاد، جذب شود.
وی افزود: جشن عاطفهها امسال به صورت گسترده و با رویکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته در ٢۵شهریور و ١٠مهر در سطح مدارس استان برگزار میشود.
وی با اشاره به شش هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد استان گفت: این نهاد حمایتی با تمام توان به دانش آموزان و مددجویان خدمات رسانی میکند اما با رشد روز افزون فقر، این نهاد برای خدمات رسانی بیشتر به مشارکت خیران، نیکوکاران و دستگاههای اجرایی نیاز بیشتری دارد.
اهرابی اظهار کرد: هم اکنون١٠ درصد جمعیت خراسان شمالی تحت پوشش کمیته امداد هستند که ٧۵هزار نفر به صورت مستقیم خدمات دریافت میکنند.
وی یکی از مشکلات حوزه ایتام را نیازمندی فرزندان ١۴و ١۵ساله عنوان کرد و گفت: با افزایش سن و به تناسب آن نیازمندیهای ایتام نیز افزایش مییابد.
اهرابی اظهار کرد: کمیته امداد استان با اجرای جشن عاطفهها به دنبال تقویت فرهنگ احسان، نوع دوستی و انفاق در بین نسل جدید، کاهش نیازهای اساسی دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی، ایجاد نگرش و حس خوب در مردم است.
وی تصریح کرد: متأسفانه امروزه شکاف طبقاتی در جامعه باعث شده که قشر آسیب پذیر و محروم جامعه بیش از پیش با تنگناها و مشکلات اقتصادی و مالی و برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل روبرو شوند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی افزود: امسال حدود ٢٠٠میلیون تومان اعتبار برای پوشاک دانش آموزان و ١۵٠میلیون تومان نیز برای هزینه لوازمالتحریر این دانش آموزان اختصاص یافته که تنها حداقل نیاز دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد استان را تأمین میکند.
وی خواستار حضور پررنگتر خیران برای تأمین نیازهای دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جاری شد.
اهرابی شماره حساب ١۴٠٠۵٠٨٠٠۴٠ نزد بانک مسکن به نام کمیته امداد خراسان شمالی را برای جذب کمکهای مردم نوع دوست و خیر خراسان شمالی در جشن عاطفهها، اعلام کرد.
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