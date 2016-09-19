به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در حاشیه دیدار با وزیر کشاورزی رومانی درباره افزایش تولید گندم و برنامه صادرات این محصول از کشور، اظهار داشت: عراق و افغانستان دو کشور واردکننده آرد هستند و با توجه به افزایش ذخایر گندم در کشور، می‌توان از صنعت آردسازی استفاده کرده و همکاری‌ خوبی را در این زمینه با دو کشور مذکور داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در دو ایران و رومانی نیز اظهار داشت: ایران و رومانی می‌توانند مکمل خوبی برای صادرات و واردات محصولات مورد نیاز هم باشند و اتحادیه اروپا بازار خوبی برای محصولات غذایی و حتی شیلاتی ایران از جمله میگوی پرورشی و خاویار است.

حجتی با اشاره به برنامه‌ریزی ۵ ساله ایران برای تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس اضافه کرد: تاکنون در این زمینه طبق برنامه پیش رفته‌ایم؛ ضمن اینکه ما سالانه ۸۲۰ هزار تن گوشت قرمز، ۸۰۰ هزار تن تخم‌مرغ و ۱۰ میلیون تن شیر تولید می‌کنیم که بخشی از آن به کشورهای همسایه و حتی اروپا صادر می‌شود.