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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

حجتی خبر داد؛

ایران به عراق و افغانستان آرد صادر می‌کند

ایران به عراق و افغانستان آرد صادر می‌کند

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به افزایش تولید گندم، گفت: عراق و افغانستان دو کشور واردکننده آرد هستند و ایران می‌تواند به این کشورها آرد صادر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در حاشیه  دیدار با وزیر کشاورزی رومانی درباره افزایش تولید گندم و برنامه صادرات این محصول از کشور، اظهار داشت: عراق و افغانستان دو کشور واردکننده آرد هستند و با توجه به افزایش ذخایر گندم در کشور، می‌توان از صنعت آردسازی استفاده کرده و همکاری‌ خوبی را در این زمینه با دو کشور مذکور داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در دو ایران و رومانی نیز اظهار داشت: ایران و رومانی می‌توانند مکمل خوبی برای صادرات و واردات محصولات مورد نیاز هم باشند و اتحادیه اروپا بازار خوبی برای محصولات غذایی و حتی شیلاتی ایران از جمله میگوی پرورشی و خاویار است.

حجتی با اشاره به برنامه‌ریزی ۵ ساله ایران برای تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس اضافه کرد: تاکنون در این زمینه طبق برنامه پیش رفته‌ایم؛ ضمن اینکه ما سالانه ۸۲۰ هزار تن گوشت قرمز، ۸۰۰ هزار تن تخم‌مرغ و ۱۰ میلیون تن شیر تولید می‌کنیم که بخشی از آن به کشورهای همسایه و حتی اروپا صادر می‌شود.

کد مطلب 3773593

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    نظرات

    • jrd ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      ازفردا نان هم گران میشود یا از وزنش کاسته خواهد شد

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