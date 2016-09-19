ارمنستان پل دسترسی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا





آروتینیان ضمن ارائه جزئیات نمایشگاه « ارمنستان اکسپو-۲۰۱۶» که ۵ تا ۸ اکتبر در تهران برگزار خواهد شد گفت: بازار اتحادیه اوراسیا برای شرکت های ایرانی بسیار جالب توجه است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رابرت آروتیونیان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان به خبرنگاران گفت : ارمنستان ممکن است پلی برای رسیدن کسب و کار ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود.آروتینیان ضمن ارائه جزئیات نمایشگاه « ارمنستان اکسپو-۲۰۱۶» که ۵ تا ۸ اکتبر در تهران برگزار خواهد شد گفت: بازار اتحادیه اوراسیا برای شرکت های ایرانی بسیار جالب توجه است.

وی در ادامه گفت: ارمنستان به عنوان کشور عضو این اتحادیه همسایه مستقیم ایران است که می تواند به کارفرمایان ایران قابلیت ها و امکانات خوبی برای ورود به این بازار گسترده با تقاضاهای بالقوه زیاد پیشنهاد دهد.



