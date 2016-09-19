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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

مقام ارمنستانی:

ارمنستان پل دسترسی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ارمنستان پل دسترسی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا

معاون وزیر امور خارجه ارمنستان گفت کشورش می تواند پلی برای رسیدن کسب و کار ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رابرت آروتیونیان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان به خبرنگاران گفت : ارمنستان ممکن است پلی برای رسیدن کسب و کار ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود.

آروتینیان ضمن ارائه جزئیات نمایشگاه « ارمنستان اکسپو-۲۰۱۶» که ۵ تا ۸ اکتبر در تهران برگزار خواهد شد گفت: بازار اتحادیه اوراسیا برای شرکت های ایرانی بسیار جالب توجه است.
وی در ادامه گفت: ارمنستان به عنوان کشور عضو این اتحادیه همسایه مستقیم ایران است که می تواند به کارفرمایان ایران قابلیت ها و امکانات خوبی برای ورود به این بازار گسترده با تقاضاهای بالقوه زیاد پیشنهاد دهد.

 
کد مطلب 3773745
پیمان یزدانی

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