به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یک منبع آگاه، صبح روز جاری «ص- م» که اقدام به تهیه گزارشهایی از اوضاع داخلی کشور برای رسانه های ضدانقلاب می کرد، دستگیر شد.

این فرد به عنوان دبیر اجتماعی در یکی از روزنامه های کشور فعالیت داشته است.

