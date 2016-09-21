به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، دو کتاب «جنگ و رمان هایش» نوشته ابراهیم حسن بیگی و «روزی روزگاری مرد» نوشته حسین فتاحی به تازگی توسط انتشارات سروش و همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس به چاپ دوم رسیده اند.

تاریخ در هر دوره ای قصه های دوران پیشین را نقل می کند و وقایع را ، چه زشت و چه زیبا، به تصویر می کشد. صحت روایات تاریخی و حلاوت نهفته در آن ها، ارتباط مستقیمی با اصحاب قلم دارد. نویسندگان ذهن و زبان تاریخ اند و نوشته های آنان درباره یک واقعه به بایگانی تاریخ سپرده می شود تا سال ها و بلکه قرن ها بعد، نسلی جویای دانستن، آن ها را از ضمیر تاریخ بیرون بکشد.

در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، سرزمین ایران شاهد دو واقعه بزرگ بود. این دو واقعه یکی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دیگری جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است.از آنجا که ساخت فیلم و سریال از روی آثار مکتوب به مراتب تاثیرگذارتر از مطالعه کتاب است در کتاب «جنگ و رمان هایش» سعی شده داستان هایی گنجانده شود که قابلیت تبدیل شدن به فیلم و سریال را داشته باشد. شاید که در آینده شاهد ساخت آثار نمایشی دفاع مقدس متعددی از روی این داستان ها باشیم.

یکی از وقایع مهم در تاریخ معاصر ایران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است. ادبیات دفاع مقدس در دوران جنگ خودجوش بود، و اغلب به دست کسانی شکل گرفت که تجربه کافی در کار نوشتن نداشتند، به همین دلیل داستان های باقی مانده از آن دوران از استحکام ادبی لازم برخوردار نبود. اما تولدی بود که مرور زمان به آن شکل داد و توانست خلأ بُعد ادبی جنگ را پُر کند. ایثار، شهادت طلبی، تکلیف دینی برای دفاع از انقلاب و اسلام، عشق و علاقه به مبانی دینی و رهبر انقلاب اسلامی و مقدس بودن مسئله دفاع از جمله مفاهیم رایج ادبیات دوران جنگ بود. در دوران بعد از جنگ نیز ادبیات دفاع مقدس در قالب داستان، خاطره، شعر، روزشمار جنگ و تولید فیلم سینمایی با موضوع جنگ ادامه یافت.

داستان‌ها اغلب از داستان کوتاه دوران جنگ به رمان و داستان بلند تغییر یافت و در آثار این دوران علاوه‌بر جبهه به پشت جبهه نیز پرداخته شد. موضوع اسیران آزادشده جنگ یعنی آزادگان سرافراز و مسائل جانبازان و خانواده معظم شهدا از دیگر موضوعات مهم دوران بعد از جنگ است و نویسندگان بدون دغدغه خاطر، ویرانی‌ها و مصائب جنگ را نیز مورد توجه قرار دادند.

کتاب حاضر خلاصه ۵۴ رمان در حوزه جنگ به همراه تحلیل کوتاهی از آن هاست که می تواند به منتقدان، پژوهشگران و دست اندرکاران تهیه و ساخت فیلم و سریال‌های جنگ یاری برساند. همچنین می تواند علاقمندان و پژوهشگران به موضوع رمان جنگ و دانشجویان را با خلاصه آثار نوشته شده در این خصوص آشنا کند.

چاپ دوم کتاب «جنگ و رمان هایش» با ۴۰۰ صفحه و قیمت ۱۷۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب دفاع مقدسی دیگری که سروش در این روزها چاپ دومش را راهی بازار کرده، «روزی روزگاری مردی» نوشته حسین فتاحی حاوی داستان زندگی شهید محمد بروجردی است. یکی از ویژگی های این کتاب این است که با زبانی ساده و روان ابعاد و مراحل مختلف شهید بروجردی را از کودکی تا زمان شهادت بیان می کند و سعی دارد نوع نگرش این شهید به زندگی را به سادگی برای مخاطب تصویرسازی کند.

شرح زندگی شهید بروجردی در کتاب «روزی روزگاری مردی» نشان می دهد که در هر پست و مقامی آنچنان با همرزمان خود گرم و صمیمی بود که همه او را مانند برادر خود دوست داشتند و تا لحظه آخر زندگی همپای او ایستادند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

نیمه های خرداد بود و تازه دبستان ها تعطیل شده بود. محمد کلاس اول را تمام کرده بود. یکی دور روز که گذشت، همراه برادرش علی به کارگاه تشک دوزی رفت. محمد کنار چرخ خیاطی علی ایستاد. علی روتشکی ها را می دوخت و محمد به او نگاه می کرد. باید صبر می کرد تا استاد پیکر بیاید. علی می خواست با پیکر صحبت کند تا محمد هم بتواند در کارگاه کار کند...

چاپ دوم این کتاب هم با ۱۱۶ صفحه و قیمت ۴۵ هزار ریال منتشر شده است.