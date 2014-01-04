۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

«سرگذشت قرن بیستم» به چاپ دوم رسید

کتاب «سرگذشت قرن بیستم: وصیت نامه فلسفی روژه گارودی» با ترجمه افضل وثوقی توسط انتشارات سروش به چاپ دوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بازنگری خط سیر یک قرن است که به صورت نقادانه بر حوادث مربوط به آن نوشته شده است. گارودی با تعمق در واقعیات تاریخی، نابسامانی‌های تفکر ماتریالیستی و عملکرد منافقانه قبله سوسیالیسم، از خواب غفلت ده‌ها ساله بیدار می‌شود و با نوشته‌های بیشمار خود خفتگان دیگر عصر خود را بیدار می‌کند.

روژه گارودی با شعار «نه مارکس و نه مسیح» راه تازه‌ای در اسلام می‌یابد و با شعف و احساس تازه‌ای از رهایی، زندگی فکری نوینی را آغاز می‌کند و بی هیچ هراسی به کمونیسم، کاپیتالیسم، صهیونیسم و هر نظام فکری دور از عقل و فطرت و عدالت تاخته و تبعات آن را نیز قبول کرده است. این کتاب بررسی عوالم فکری سده بیستم است؛ سده‌ای که به قول گارودی به اندازه بیش از 5 هزار سال تاریخ گذشته‌اش شاهد حوادث و تغییرات و ماجراها بوده است.

پیام کتاب مقدس، جدایی مغرب زمین، فلسفه غرب در قرن بیستم، جهش‌ها در قرن بیستم، سنت ابراهیمی مارکس و عوامل معنوی و پیام اسلام معنویت و امت از عناوین فصل‌های مختلف این کتاب هستند.

چاپ دوم این اثر با 325 صفحه، 500 نسخه و قیمت 12 هزار و 500 تومان به بازار نشر عرضه شده است.

