به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با هدف تجلیل و گرامیداشت یاد و نام فرماندهان و شهدای گرانقدر هشت سال جنگ تحمیلی، شبکه رادیویی صبا برنامه هایی برای مخاطبان خود تهیه و تدارک دیده است.

لبخند خوبان

برنامه «لبخند خوبان» کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو صباست که در آن خاطرات طنز رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس در قالب نمایش طنز روایت می شود. در این برنامه سعی شده شنوندگان با فرهنگ جبهه هر چه بیشتر آشنا شوند و از چگونگی حفظ روحیه پر نشاط همراه با لبخندِ این عزیزان در مواجهه با دشمن و در سخت ترین شرایط آن دوران آگاهی یابند.

«لبخند خوبان» به تهیه کنندگی ناهید گودرزی و گویندگی علیرضا تابان و نویسندگی ضیاءالدین خالقی، هر روز ساعت ۱۱:۳۰ و ۱۸:۲۰ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

فرماندهان

ویژه برنامه «فرماندهان» مستندی است پیرامون زندگی سرداران و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس که در آن سعی شده رشادت ها ، دلاوری ها و تدابیر این بزرگمردان در زمان عملیات های مهم و زمینه ساز پیروزی، بیان شود. همچنین در این ویژه برنامه خصوصیات بارز اخلاقی و خاطراتی از این سرداران شهید از زبان خانواده و همرزمانشان نیز روایت می شود.

«فرماندهان» در هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا تقدیم مخاطبان خواهد شد.

باشگاه صبا

برنامه «باشگاه صبا» عنوان برنامه ای است که هر روز ساعت ۸:۳۰ به صورت زنده و در قالب مسابقه ای مهیج از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا روی آنتن می‎رود. در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این برنامه سوالات پیامکی پیرامون دوران هشت سال جنگ تحمیلی مطرح می شود و در نهایت به قید قرعه برنده مسابقه رادیویی باشگاه صبا مشخص خواهد شد. دو گروه برنامه ساز مخاطبان را در این برنامه همراهی می‎کنند. در گروه اول: مهدی ساعی تهیه کننده و الهام زرتاختی گوینده- بازیگر برنامه هستند و در گروه دوم: علیرضا محمدنیا تهیه کننده و نگین خواجه نصیر گوینده- بازیگر در باشگاه صبا مخاطبان را همراهی می کنند.

صباهنگ

برنامه «صباهنگ» عنوان برنامه ای است که روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه در ساعت ۱۰ صبح از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا پخش می شود. در این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت نام و یاد شهدا اشعار ، مطالب و سرودهای مرتبط با این موضوع برای شنوندگان تدارک دیده شده است. برنامه «صباهنگ» به تهیه کنندگی معصومه جدلی و عباس پیری، سعی دارد با پخش تلفن های مخاطبان وترانه‌های درخواستی، فضای پر نشاطی را برای شنوندگان گرامی رادیو صبا ایجاد کند.

طنز و ترانه

برنامه «طنز و ترانه» عنوان برنامه ای است که با ساختاری ترکیبی- نمایشی از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا روزهای زوج و در ساعت ۱۰ صبح پخش می‎شود. این برنامه از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه مطالب و ترانه های مرتبط با هفته دفاع مقدس را تقدیم مخاطبان می‎کند.

برنامه «طنز و ترانه» با تهیه کنندگی مجید امجدی فرد و نویسندگی و اجرای صادق عبداللهی روی موج اف ام ردیف ۱۰۵.۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.