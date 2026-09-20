به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و پشت سر گذاشتن روزهای جنگ، بر ضرورت ثبت و روایت درست وقایع این دوران تأکید و بیان کرد: رادیو صبا در روزهای جنگ رمضان تلاش کرد در کنار مخاطبان خود حضور داشته باشد و با تولید و پخش برنامه‌های مرتبط، همراهی رسانه‌ای خود را با مردم حفظ کند.

وی درباره برگزاری آئین «سپاس راویان جنگ رمضان» اظهار کرد: این مراسم با هدف قدردانی از زحمات همکاران رادیو صبا در ایام جنگ رمضان و پاسداشت تلاش‌های آنان در ثبت و انتقال روایت‌های این دوران برگزار می‌شود. این آئین با حضور مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی و معاون صدای سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

مدیر رادیو صبا درباره اهمیت نقش راویان در ثبت تاریخ شفاهی جنگ گفت: اگر تلاش راویان و افرادی که وقایع جنگ را از نزدیک دیده و ثبت کرده‌اند، وجود نداشته باشد، تصاویر واقعی و روایت‌های دقیق از رخدادهایی مانند جنگ رمضان در اختیار نسل‌های آینده قرار نخواهد گرفت و تاریخ ممکن است با خلأها و ابهام‌هایی مواجه شود.

مراسم «سپاس راویان جنگ رمضان» دوشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۰ صبح در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدا برگزار می‌شود.