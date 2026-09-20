  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

راویان جنگ رمضان در رادیو صبا تجلیل می‌شوند

راویان جنگ رمضان در رادیو صبا تجلیل می‌شوند

مدیر رادیو صبا خبر داد که از عوامل این شبکه رادیویی که در زمان جنگ رمضان در ثبت و انتقال روایت ها نقش داشته اند، تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، حمیدرضا افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و پشت سر گذاشتن روزهای جنگ، بر ضرورت ثبت و روایت درست وقایع این دوران تأکید و بیان کرد: رادیو صبا در روزهای جنگ رمضان تلاش کرد در کنار مخاطبان خود حضور داشته باشد و با تولید و پخش برنامه‌های مرتبط، همراهی رسانه‌ای خود را با مردم حفظ کند.

وی درباره برگزاری آئین «سپاس راویان جنگ رمضان» اظهار کرد: این مراسم با هدف قدردانی از زحمات همکاران رادیو صبا در ایام جنگ رمضان و پاسداشت تلاش‌های آنان در ثبت و انتقال روایت‌های این دوران برگزار می‌شود. این آئین با حضور مدیران شبکه‌های مختلف رادیویی و معاون صدای سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

مدیر رادیو صبا درباره اهمیت نقش راویان در ثبت تاریخ شفاهی جنگ گفت: اگر تلاش راویان و افرادی که وقایع جنگ را از نزدیک دیده و ثبت کرده‌اند، وجود نداشته باشد، تصاویر واقعی و روایت‌های دقیق از رخدادهایی مانند جنگ رمضان در اختیار نسل‌های آینده قرار نخواهد گرفت و تاریخ ممکن است با خلأها و ابهام‌هایی مواجه شود.

مراسم «سپاس راویان جنگ رمضان» دوشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۰ صبح در استودیوی شماره ۸ ساختمان شهدا برگزار می‌شود.

کد مطلب 6952784
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه