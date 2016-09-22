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۱ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۶

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری:

جشنواره استعدادیابی وزنه‌برداری نونهالان ایران درجهان کم نظیر بود

جشنواره استعدادیابی وزنه‌برداری نونهالان ایران درجهان کم نظیر بود

گرگان - رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری، برگزاری جشنواره استعدادیابی نونهالان کشور به میزبانی گرگان را در جهان کم نظیر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «امید رضایانی» در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که بعدازظهر پنجشنبه در خانه تاریخی کبیر گرگان برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره استعدادیابی وزنه برداری نونهالان برای نخستین بار در سطح کشور به صورت علمی و با روش مدرن هفته گذشته در گرگان برگزار شد.

رضایانی افزود: حتی می توانم مدعی شوم در سطح آسیا و خاورمیانه چنین جشنواره ای با این سبک و سیاق تاکنون برگزار نشده و ایران پس از امریکا استعدادیابی علمی در بخش نونهالان را اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از موارد علمی به صورت بومی اجرا شده خاطرنشان کرد: در امریکا با امکانات بسیار تنها ۱۰۰ ورزشکار منتخب معرفی می شوند اما در همین جشنواره ای که برگزار شد ۱۷۳ نونهال از نظر تکنیک، آمادگی جسمانی، روانشناسی و پیکرسنجی شناسنامه دار شدند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های موجود از هر استان تنها هشت نونهال را دعوت کردیم و برای نخستین بار چهار باشگاه شامل دو باشگاه گلستانی و دو باشگاه اصفهانی به صورت آزاد شرکت کردند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری به برنامه جدی استعدادیابی در فدراسیون اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از پایان رقابت های المپیک، برنامه هشت ساله استعدادیابی فدراسیون آغاز شد و هم اکنون در برخی استان ها درخواست برگزاری جشنواره نونهالان را داده ایم.

رضایانی افزود: در کمیته استعدادیابی بر حسب وظیفه، این طرح را دوباره به راه انداخته ایم و نگهداری نخبگان شناسایی شده جزو برنامه های آتی فدراسیون است.

وی درباره هدف نهایی جشنواره استعدادیابی بیان کرد: به دنبال آن هستیم در سال های آینده به یک شاخصه بومی دست یابیم و با توجه به قومیت ها این شاخصه ها را بشناسیم تا نخبه پروری و کشف استعدادها آسان تر صورت بگیرد.

کد مطلب 3776175

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