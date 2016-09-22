به گزارش خبرنگار مهر، «امید رضایانی» در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که بعدازظهر پنجشنبه در خانه تاریخی کبیر گرگان برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره استعدادیابی وزنه برداری نونهالان برای نخستین بار در سطح کشور به صورت علمی و با روش مدرن هفته گذشته در گرگان برگزار شد.

رضایانی افزود: حتی می توانم مدعی شوم در سطح آسیا و خاورمیانه چنین جشنواره ای با این سبک و سیاق تاکنون برگزار نشده و ایران پس از امریکا استعدادیابی علمی در بخش نونهالان را اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از موارد علمی به صورت بومی اجرا شده خاطرنشان کرد: در امریکا با امکانات بسیار تنها ۱۰۰ ورزشکار منتخب معرفی می شوند اما در همین جشنواره ای که برگزار شد ۱۷۳ نونهال از نظر تکنیک، آمادگی جسمانی، روانشناسی و پیکرسنجی شناسنامه دار شدند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های موجود از هر استان تنها هشت نونهال را دعوت کردیم و برای نخستین بار چهار باشگاه شامل دو باشگاه گلستانی و دو باشگاه اصفهانی به صورت آزاد شرکت کردند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری به برنامه جدی استعدادیابی در فدراسیون اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از پایان رقابت های المپیک، برنامه هشت ساله استعدادیابی فدراسیون آغاز شد و هم اکنون در برخی استان ها درخواست برگزاری جشنواره نونهالان را داده ایم.

رضایانی افزود: در کمیته استعدادیابی بر حسب وظیفه، این طرح را دوباره به راه انداخته ایم و نگهداری نخبگان شناسایی شده جزو برنامه های آتی فدراسیون است.

وی درباره هدف نهایی جشنواره استعدادیابی بیان کرد: به دنبال آن هستیم در سال های آینده به یک شاخصه بومی دست یابیم و با توجه به قومیت ها این شاخصه ها را بشناسیم تا نخبه پروری و کشف استعدادها آسان تر صورت بگیرد.